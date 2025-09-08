16+
Губернатор

Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов финансовой службы с профессиональным праздником

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 8 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов финансовой службы с профессиональным праздником - Днем финансиста.

Глава региона напомнил, что в 2025 г. финансовой системе России исполнилось 223 года. За этой цифрой — ее насыщенная, продолжительная история и замечательные люди, посвятившие себя финансовому делу.

"Современный специалист в сфере финансов — это профессионал высочайшего класса, способный эффективно управлять финансовыми потоками, принимать взвешенные решения в условиях постоянных изменений экономической среды. В регионе трудится большая команда финансистов — всесторонне подготовленных и глубоко преданных своему призванию. Во многом благодаря этому финансовая система Самарской области демонстрирует устойчивость и эффективность", — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что от профессионализма работников сферы зависит не только стабильность финансовой системы, но и реализация важнейших социальных программ, развитие инфраструктуры, повышение качества жизни граждан.

"Ваш труд, ответственность и системный подход к работе способствуют решению множества ключевых задач. Ведь за каждым решением — люди, социальные выплаты, заработная плата, построенные школы, больницы, ремонт дорог и благоустройство. Прочный фундамент для развития современной финансовой системы региона заложили ветераны службы. Спасибо вам за ваш опыт и мудрость, за неоценимый вклад в подготовку нового поколения специалистов. От всей души желаю вам достижения всех поставленных целей, крепкого здоровья, позитивного настроя, успехов в работе и жизненных делах!" — резюмировал Вячеслав Федорищев.

