"У нас очень разные точки зрения": Вячеслав Федорищев прокомментировал встречу с Владимиром Аветисяном

В пятницу, 5 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев побывал в Доме рока в Самаре. Здесь он встретился с создателем музея рока Владимиром Аветисяном. Информацию о встрече глава региона опубликовал с утра в своем телеграм-канале. Журналисту Волга Ньюс удалось застать обоих в музее и задать главе региона несколько тематических вопросов.

Как рассказал Вячеслав Федорищев, в Доме рока он хотел побывать давно, но не удавалось из-за плотного графика.

"Я, к сожалению и своему стыду, очень редко могу посещать те объекты, которые хочу. Много работы - не успеваешь… Я не был на "Вертолетке", не был в музее рока. Мне многие мои друзья, близкие рассказывали, что это по-настоящему увлекательное и интересное место. Мы с Екатериной Матвеевой, нашим министром туризма, решили, что нужно обязательно самим сходить. Потому что нужно рекламировать или "продавать" что-то внутри. Это раз. Во-вторых, с Владимиром Евгеньевичем мы общаемся… причем, сколько я здесь работаю - столько и общаемся. Да, действительно, у нас очень разные точки зрения на многие происходящие процессы. Мы не сходимся в 98 процентах вопросов - у меня одна точка зрения, у него другая. Но кого мне попросить здесь провести экскурсию, кроме как человека, который очень бережно собрал огромное количество артефактов со всего мира и подарил возможность нам здесь, в Самаре, иметь музей мирового уровня? Конечно, Владимира Евгеньевича", - пояснил глава региона.

Журналист Волга Ньюс попросил прокомментировать - насколько дорогие артефакты собраны в музее.

"Я не спрашивал, сколько стоит. Но понимаю, что это огромные деньги. Огромные, потому что все эти экспонаты на самом деле очень качественно подобраны. Это аукционы, которые проводились по всему миру. Такую коллекцию, наверное, невозможно повторить и собрать заново, потому что она стоит, думаю, миллиарды", - отметил глава региона.

Примечательно, что утром того же дня глава региона сделал в своем телеграм-канале репост статьи, в которой утверждалось, что "муниципальное электрическое хозяйство Самары, балансовая стоимость которого составляет 430 млрд рублей, отдали в аренду до 2046 года "Самарской сетевой компании" ("ССК") Владимира Аветисяна за 750 тысяч рублей в месяц". Автор статьи сообщал, что 14 лет назад такой договор подписали местные власти.

Вячеслав Федорищев отметил, что в статье подняты вопросы, по которым их мнения с Владимиром Аветисяном не сходятся. Но подчеркнул, что в ней есть неправильные цифры.

"Но я ее выложил, потому что у нас сейчас идет очень большой процесс в правительстве Самарской области, в Москве, в разных инстанциях. Как раз таки это приведение всех цифр в единое соответствие, чтобы понимать, что вообще тогда произошло и как так получилось, что в течение 20 лет все областное энергетическое хозяйство - газовое, электрическое, сети - все было сосредоточено в одних частных руках. Эти же решения принимал не один человек. Не Дмитрий Игоревич Азаров один. Это огромное количество муниципальных чиновников, огромное количество региональных руководителей решили передать, продать, отдать за "копейку" то, что стоит много больше. И так как это исследование серьезное, которое повлияет, наверное, на весь ландшафт экономической и политической жизни региона, - чтоб и такую точку зрения тоже люди видели", - поделился глава региона.

По его словам, понять все детали произошедшего - не самая простая задача, в том числе для журналистов.

"Нужно быть очень серьезным профессионалом в энергетике с 20-летним стажем, чтобы в принципе разобраться: а как так хитро сделали, что вот мы сейчас находимся там, где находимся. Поэтому это всего лишь одна из точек зрения, которая тоже имеет право на жизнь. Если журналисты или блогеры, которые становятся сейчас фактически журналистами нового поколения, имеют такую точку зрения, она популярна, я знаю, что многие такой точки зрения придерживаются, мне необходимо, как губернатору Самарской области, дать возможность всем высказаться. Перед тем как будет принято то или иное решение. Когда будет принято решение то или иное решение, тогда высказываться никому не надо будет, все все поймут", - рассказал глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, Владимир Аветисян также приезжал к нему на встречу около месяца назад. Беседа затрагивала возможную продажу активов энергетических компаний.

"Он говорил мне о том, что идет по этому пути. Я высказал абсолютно понятную точку зрения о том, что я как глава субъекта, где находятся эти активы, считаю это неправильным абсолютно. Мы здесь не сошлись во взглядах - у него своя точка зрения, у меня своя", - рассказал губернатор.

Полное интервью в видеоформате - по ссылке.