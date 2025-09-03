Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, какие энергокомпании хотят продать

Появились данные о предложениях на рынке по продаже активов энергокомпаний.

"Это все компании, которые включает энергокомплекс Самарской области, принадлежащие или аффилированные с Аветисяном Владимиром Евгеньевичем", — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на вопрос журналистов.

Ранее он сообщил, что провел совещание по развитию электросетевого комплекса.

"Коллеги доложили о появившемся на рынке предложении по продаже активов одной из энергокомпаний, работающих в регионе. Считаю необходимым публично заявить нашу принципиальную позицию. Мы за модернизацию сетей, за надежную генерацию и за привлечение инвестиций в отрасль. Но категорически против продажи этих активов.

По нашему обращению правоохранительными и контрольно-надзорными органами проводится большая работа, связанная с процедурами вокруг них. Пока она не завершена, вопрос продажи не может даже стоять на повестке дня. В этих активах присутствует доля государственной (муниципальной и региональной) собственности. Любые действия с ними требуют особой ответственности и прозрачности, а не поспешных решений", — сообщал губернатор.

Он также отмечал, что хозяйствующие субъекты должны инвестировать в надежность, безопасность и развитие энергосистемы, а не выводить из нее средства.