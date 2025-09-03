Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, какие энергокомпании хотят продать

Появились данные о предложениях на рынке по продаже активов энергокомпаний.
"Это все компании, которые включает энергокомплекс Самарской области, принадлежащие или аффилированные с Аветисяном Владимиром Евгеньевичем", — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на вопрос журналистов.
Ранее он сообщил, что провел совещание по развитию электросетевого комплекса.
"Коллеги доложили о появившемся на рынке предложении по продаже активов одной из энергокомпаний, работающих в регионе. Считаю необходимым публично заявить нашу принципиальную позицию. Мы за модернизацию сетей, за надежную генерацию и за привлечение инвестиций в отрасль. Но категорически против продажи этих активов.
По нашему обращению правоохранительными и контрольно-надзорными органами проводится большая работа, связанная с процедурами вокруг них. Пока она не завершена, вопрос продажи не может даже стоять на повестке дня. В этих активах присутствует доля государственной (муниципальной и региональной) собственности. Любые действия с ними требуют особой ответственности и прозрачности, а не поспешных решений", — сообщал губернатор.
Он также отмечал, что хозяйствующие субъекты должны инвестировать в надежность, безопасность и развитие энергосистемы, а не выводить из нее средства.
Последние комментарии
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
Что-то никто не хочет комментировать((
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.