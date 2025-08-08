Самарская область наращивает сотрудничество с банком ПСБ

В пятницу, 8 августа, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым. Банк является давним партнером региона, взаимодействие имеет системный характер по целому ряду направлений, от оборонно-промышленного комплекса до строительства объектов спортивной инфраструктуры. Стороны обсудили актуальные вопросы наращивания сотрудничества.

"Спасибо, что вы сегодня работаете с большой командой ПСБ в Самарской области. Очень многие направления, которые мы с вами обсудили год назад, вместе с ПСБ сейчас реализуются. Докладываю, что оборонно-промышленный комплекс Самарской области усиливается. Это видно в индексе промышленного производства. Изделия, которые наш ОПК выпускает, на 100% применяются и востребованы в решении самой главной задачи — нашей победы", — отметил глава региона, приветствуя руководителя банка.

"Обширная программа поездки и перечень обсуждаемых тем свидетельствуют о поступательном развитии сотрудничества ПСБ и Самарской области, направленном на поддержку инвестиционной и социально-экономической сфер региона. Мы поддерживаем региональные инфраструктурные проекты и готовы рассмотреть новые инициативы области. ПСБ обладает обширным опытом реализации таких проектов в различных субъектах нашей страны", — отметил Петр Фрадков.

Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области развивается инвестиционная составляющая. "Здесь с точки зрения корпоративного развития, оборонно-промышленного комплекса, гражданского, очень патриотично настроенного, много проектов, которые мы хотели бы представить. Каждый из них соответствует задачам, которые ставит президент в рамках новых нацпроектов технологического развития. Это и большая химия, это и металлургия, станкостроение, машиностроение", — пояснил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, как подчеркнул глава региона, за прошедший месяц выстроено плотное взаимодействие области с Роскосмосом. "С руководителем, который сейчас возглавил госкомпанию, у нас одинаковое понимание, как Самарская область может усилить помощь, которую оказывает большому делу освоения космоса", — сообщил он, отметив в этом роль центра беспилотных авиационных систем, который в регионе реализуется по поручению президента Владимира Путина.

"Для нас ПСБ — опорный партнер. Сильное региональное отделение, сильное управление и, самое главное, что это не просто про финансы — это про компетенции, про знания, которыми коллеги делятся", — добавил губернатор.