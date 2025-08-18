"На 90% согласен": Вячеслав Федорищев ответил критику Башмакову на оперативке

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании регионального правительства лично пригласил к диалогу активного общественника Алексея Башмакова, известного своей критикой в социальных сетях работы мэрии Самары по вопросам благоустройства.
Губернатор поблагодарил Башмакова за его прямую позицию, неравнодушие и активную гражданскую позицию. "Важно, когда люди разговаривают конструктивно, даже в переписке не на повышенных тонах, а интеллигентно", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, предоставив общественнику слово.
Алексей Башмаков выразил приятное удивление тем, что губернатор знакомится не только с сообщениями в своих официальных аккаунтах, но и с критическими публикациями блогеров. "Я не хочу выглядеть жалобщиком, поэтому пришел не только с проблемными кейсами, но с конкретными предложениями", — заявил он.
Основная идея Башмакова — необходимость выстроить четкую систему управления и контроля в сфере ЖКХ и благоустройства Самары, основанную на регламентах (ГОСТах, СНиПах), а не на реакции по жалобам. Он предложил разработать прозрачные системы мотивации, поощрения и контроля как для руководителей, так и для исполнителей (управляющих компаний, ресурсных организаций). Общественник акцентировал внимание на оперативности обратной связи: "Любой чиновник, у которого есть соцсети, должен отвечать на вопросы сразу, а не отписываться". По его мнению, "градус напряжения" возникает именно там, где нет системы и нет ответов от конкретных ответственных лиц.
Губернатор Вячеслав Федорищев дал развернутый ответ: "Большое спасибо, на 90 процентов согласен с вашими замечаниями. Но не соглашусь, что система не выстроена. Да, мы начали практически с нуля, и мы не пришли работать туда, где эта система работала уже 20 лет и была налажена. Мы ее сейчас настраиваем. И мэр города Иван Носков делает это планомерно. И мы уже видим первые результаты". Губернатор предложил встретиться с Башмаковым через неделю для обсуждения его предложений.
Мэр Самары Иван Носков развил инициативу, сделав неожиданное предложение: "Приходите завтра с утра, в 8.30, в мэрию на работу и реализовывайте все свои предложения".
Губернатор Вячеслав Федорищев публично поддержал предложение мэра: "Если Алексей не испугается и придет, то я буду только рад этому. А если не решится — критиковать его никто не будет".
Этот диалог — яркий пример открытости региональной власти к конструктивной критике и готовности привлекать активных граждан к решению насущных городских проблем.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка