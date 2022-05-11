"2 млн рублей за неоказанную услугу": жильцы самарского дома отказываются платить "ЭкоСтройРесурсу"

В Самаре разгорелся новый конфликт между жителями и регоператором по обращению с коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс". В редакцию обратились жильцы дома на ул. Владимирская, 33, с которых компания требует около 2 млн руб. за услуги, по их словам, фактически не оказывавшиеся.
Дом был введен в эксплуатацию в июне 2019 года. Поскольку жители, вселяясь, делали ремонт квартир, образовывался не только коммунальный, но и строительный мусор.
"Мы обратились к ООО "ЭкоСтройРесурс" с предложением заключить договор на оказание услуг вывоза мусора. Однако компания отказалась это сделать, пояснив, что она не занимается вывозом и утилизацией строительного мусора. Мы заключили договор с ООО "Рассвет", которое вывозит и утилизирует не только ТКО, но и строительный мусор. Все было зафиксировано документально", - рассказывают жильцы дома.
"Рассвет" установил контейнеры на площадках, которые были определены администрацией Железнодорожного городского района Самары. Компания вывозила мусор, а жильцы аккуратно оплачивали эти услуги.
Однако в марте 2020 г. "ЭкоСтройРесурс" начал выставлять счета задним числом за весь предыдущий период - с момента начала работы регоператора.
"При этом "ЭкоСтройРесурс" никогда не вывозил наш мусор и даже не пытался это делать, - говорят владельцы квартир. - Более того, они физически не могли это делать, так как у них не было контейнеров для сбора мусора. В сентябре 2021 года ООО "ЭкоСтройРесурс" предложило подписать соглашение о вывозе и утилизации мусора. Наша УК - ООО "КЖС" - согласилась заключить договор, но ООО "ЭкоСтройРесурс" стало требовать заключить договор задним числом от 01.09.2019 года. С нас требовали заплатить за неоказанные услуги два миллиона рублей. При этом свои контейнеры для сбора ТКО эта компания установила только 30.12.2021 года! Как мы могли пользоваться их услугами в этой ситуации? За что нам платить?"
"Мы живем в очень сложное время, людям сейчас намного сложнее зарабатывать деньги. Слово СПРАВЕДЛИВОСТЬ теперь особенно важно. С нас требуют почти два миллиона рублей за работу, которая не выполнялась, за услуги, которые не оказывались! Как это понимать? Разве это справедливо - прикрываясь юридической казуистикой, требовать деньги за невыполненную работу?" - вопрошают жильцы в письме, адресованном губернатору, прокурору области и руководителю регионального управления Федеральной антимонопольной службы.
В письме также говорится о том, что "Рассвет" является субподрядчиком "ЭкоСтройРесурса" и спор вокруг дома на ул. Владимирской они должны решить между собой, в порядке взаимозачета.
При этом жильцы дома говорят, что действия регоператора могут подпадать под статьи Гражданского и Уголовного кодексов - неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ) и попытка грабежа (ст. 161 УК РФ).
Напомним, ранее в схожие конфликты с "ЭкоСтройРесурсом" вступил Губернский рынок, где отходы вывозятся другой компанией, а также жильцы ТСЖ "Московское шоссе, 298а", организовавшие раздельный сбор мусора во дворе и не пользовавшиеся, по их словам, услугами регоператора.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается