"2 млн рублей за неоказанную услугу": жильцы самарского дома отказываются платить "ЭкоСтройРесурсу"

В Самаре разгорелся новый конфликт между жителями и регоператором по обращению с коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс". В редакцию обратились жильцы дома на ул. Владимирская, 33, с которых компания требует около 2 млн руб. за услуги, по их словам, фактически не оказывавшиеся.

Дом был введен в эксплуатацию в июне 2019 года. Поскольку жители, вселяясь, делали ремонт квартир, образовывался не только коммунальный, но и строительный мусор.

"Мы обратились к ООО "ЭкоСтройРесурс" с предложением заключить договор на оказание услуг вывоза мусора. Однако компания отказалась это сделать, пояснив, что она не занимается вывозом и утилизацией строительного мусора. Мы заключили договор с ООО "Рассвет", которое вывозит и утилизирует не только ТКО, но и строительный мусор. Все было зафиксировано документально", - рассказывают жильцы дома.

"Рассвет" установил контейнеры на площадках, которые были определены администрацией Железнодорожного городского района Самары. Компания вывозила мусор, а жильцы аккуратно оплачивали эти услуги.

Однако в марте 2020 г. "ЭкоСтройРесурс" начал выставлять счета задним числом за весь предыдущий период - с момента начала работы регоператора.

"При этом "ЭкоСтройРесурс" никогда не вывозил наш мусор и даже не пытался это делать, - говорят владельцы квартир. - Более того, они физически не могли это делать, так как у них не было контейнеров для сбора мусора. В сентябре 2021 года ООО "ЭкоСтройРесурс" предложило подписать соглашение о вывозе и утилизации мусора. Наша УК - ООО "КЖС" - согласилась заключить договор, но ООО "ЭкоСтройРесурс" стало требовать заключить договор задним числом от 01.09.2019 года. С нас требовали заплатить за неоказанные услуги два миллиона рублей. При этом свои контейнеры для сбора ТКО эта компания установила только 30.12.2021 года! Как мы могли пользоваться их услугами в этой ситуации? За что нам платить?"

"Мы живем в очень сложное время, людям сейчас намного сложнее зарабатывать деньги. Слово СПРАВЕДЛИВОСТЬ теперь особенно важно. С нас требуют почти два миллиона рублей за работу, которая не выполнялась, за услуги, которые не оказывались! Как это понимать? Разве это справедливо - прикрываясь юридической казуистикой, требовать деньги за невыполненную работу?" - вопрошают жильцы в письме, адресованном губернатору, прокурору области и руководителю регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

В письме также говорится о том, что "Рассвет" является субподрядчиком "ЭкоСтройРесурса" и спор вокруг дома на ул. Владимирской они должны решить между собой, в порядке взаимозачета.

При этом жильцы дома говорят, что действия регоператора могут подпадать под статьи Гражданского и Уголовного кодексов - неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ) и попытка грабежа (ст. 161 УК РФ).

Напомним, ранее в схожие конфликты с "ЭкоСтройРесурсом" вступил Губернский рынок, где отходы вывозятся другой компанией, а также жильцы ТСЖ "Московское шоссе, 298а", организовавшие раздельный сбор мусора во дворе и не пользовавшиеся, по их словам, услугами регоператора.