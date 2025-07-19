В Самаре проехавшая на красный Skoda столкнулась с Chevrolet Niva, есть пострадавший

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В пятницу, 18 июля, на ул. Ново-Вокзальной в Самаре столкнулись автомобили Skoda Rapid и Chevrolet Niva, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области