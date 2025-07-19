На ул. Ново-Вокзальной в ДТП пострадал 18-летний водитель электросамоката

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В пятницу, 18 июля, в Промышленном районе Самары в ДТП пострадал 18-летний водитель электросамоката, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области