В Промышленном районе Самары "газель" сбила пожилого мужчину

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В пятницу, 18 июля, на ул. Демократической в Самаре автомобиль "газель" допустил наезд на пожилого мужчину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области