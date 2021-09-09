Суд вынес очередное решение против платы за мусор по факту

ТСЖ Московское шоссе 298а, организовавшее раздельный сбор мусора во дворе, обязали выплатить регоператору ООО "Экостройресурс" за не оказанные услуги. Такое решение вынес арбитражный суд по иску компании.
В апреле 2020 г. ТСЖ и "Экостройресурс" заключили договор. Но ни та, ни другая сторона не начала исполнять свои обязательства по нему: компания не вывозила мусор, товарищество не оплачивало услугу. Однако в ТСЖ не исключали что жильцы ходили к контейнерам соседних домов, которые регоператор обслуживал.
На своей же площадке товарищество организовало раздельный сбор мусора и потребовало с "Экостройресурса" расчета по факту накопления отходов, а не по нормативу, как установлено в регионе. Компания не согласилась и выставила счет - более 241 тыс. руб. за полгода.
В решении арбитражного суда подробно описали механизм работы раздельного сбора мусора и пришли к выводу, что в Самарской области не созданы условия для такого подхода. А установка отдельных контейнеров для ПЭТ-тары не предусмотрена законодательством, значит, по мнению суда, не имеет юридической силы и не является местом раздельного накопления мусора. Поэтому ТСЖ должно в любом случае платить по нормативу.
Напомним, что ранее с требованием организовать раздельный сбор мусора выступила областная прокуратура. Таким образом появилась бы возможность оплачивать услуги исходя из фактического объема. Ленинский районный суд не нашел оснований для удовлетворения требований надзорного органа.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.