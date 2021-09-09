Суд вынес очередное решение против платы за мусор по факту

ТСЖ Московское шоссе 298а, организовавшее раздельный сбор мусора во дворе, обязали выплатить регоператору ООО "Экостройресурс" за не оказанные услуги. Такое решение вынес арбитражный суд по иску компании.

В апреле 2020 г. ТСЖ и "Экостройресурс" заключили договор. Но ни та, ни другая сторона не начала исполнять свои обязательства по нему: компания не вывозила мусор, товарищество не оплачивало услугу. Однако в ТСЖ не исключали что жильцы ходили к контейнерам соседних домов, которые регоператор обслуживал.

На своей же площадке товарищество организовало раздельный сбор мусора и потребовало с "Экостройресурса" расчета по факту накопления отходов, а не по нормативу, как установлено в регионе. Компания не согласилась и выставила счет - более 241 тыс. руб. за полгода.

В решении арбитражного суда подробно описали механизм работы раздельного сбора мусора и пришли к выводу, что в Самарской области не созданы условия для такого подхода. А установка отдельных контейнеров для ПЭТ-тары не предусмотрена законодательством, значит, по мнению суда, не имеет юридической силы и не является местом раздельного накопления мусора. Поэтому ТСЖ должно в любом случае платить по нормативу.

Напомним, что ранее с требованием организовать раздельный сбор мусора выступила областная прокуратура. Таким образом появилась бы возможность оплачивать услуги исходя из фактического объема. Ленинский районный суд не нашел оснований для удовлетворения требований надзорного органа.