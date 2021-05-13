Прокуратура опротестовала решение суда по мусорной реформе

Прокуратура Самарской области просит отменить решение суда, который отказался обязывать власти региона организовать раздельное накопление ТКО, что обеспечило бы возможность оплачивать услуги по вывозу мусора исходя из фактического объема.

Напомним, в феврале Ленинский районный суд рассмотрел иск зампрокурора области по поводу бездействия министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по внедрению системы раздельного накопления отходов (РНО).

Ответчик не отрицал, что система в настоящее время не реализована, и назвал причиной ряд препятствий, в том числе отсутствие правового регулирования на федеральном уровне, наличие плана мероприятий, утвержденных распоряжением правительства РФ 1 июня 2020 г., со сроками исполнения в 2021 году.

Суд встал на сторону минэнерго и среди прочего указал, что федеральным и региональным законодательством сроки реализации системы раздельного накопления ТКО не установлены.

Прокуратура опротестовала решение суда первой инстанции. По мнению истца, минэнерго не принимает меры по организации РНО на территории городских округов области, отсутствует контроль за порядком накопления отходов, утвержденным постановлением правительства Самарской области от 7 июля 2020 года.

В апелляционном представлении отмечается, что субъекты РФ наделены полномочием по организации системы раздельного накопления ТКО еще в 1998 году, когда был принят закон № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". А минэнерго получило право по организации этой деятельности в 2011 году. При этом под полномочием понимается не только право, но и обязанность, поскольку в противном случае функционирование государственного органа, не выполняющего закрепленную за ним задачу, теряет смысл. Однако в районном суде был сделан вывод, что законодательством за ответчиком не закреплена обязанность принимать конкретные меры по организации раздельного накопления ТКО.

Прокуратура также не согласна с выводом, что реализация программы зависит от исполнения плана мероприятий, утвержденных распоряжением правительства РФ 1 июня 2020 года. По мнению надзорного органа, это не препятствует организации раздельного накопления ТКО, чему свидетельствует эксперимент в Новокуйбышевске.

"Ссылка суда на возможность самостоятельного оборудования собственной площадки для раздельного сбора ТКО в целях оплаты коммунальной услуги не по нормативу, а исходя из объема вывезенных контейнеров, несостоятельна и не преследует цель защиты прав неопределенного круга лиц", — говорится в представлении прокуратуры.

По мнению истца, для изменения способа учета ТКО сейчас граждане вынуждены самостоятельно оборудовать такие площадки за свой счет лишь потому, что министерство должных мер по организации раздельного накопления отходов не принимает. Надзорный орган настаивает на том, что отсутствие системы раздельного накопления мусора нарушает право граждан на оплату коммунальной услуги "по факту" и на выбор способа учета ТКО.