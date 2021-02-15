В Самаре стартовал очередной суд по мусорной реформе

На прошлой неделе в Ленинском районном суде под председательством федерального судьи Владимира Болочагина началось рассмотрение иска прокуратуры Самарской области по организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

Административный иск был подан к министерству энергетики и ЖКХ региона в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц от имени первого заместителя прокурора области Игоря Харитонова. Ведомство намерено добиться от властей региона исполнения обязанностей по организации раздельного накопления ТКО, что, в свою очередь, должно обеспечить возможность оплачивать услуги по вывозу мусора исходя из фактического объема.

В качестве заинтересованных лиц к разбирательству привлечены департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области, регоператор ООО "ЭкоСтройРесурс" и администрации городских образований региона.

Представитель ответчика в суде высказала несогласие с предъявленным иском. По ее словам, в законе не указано, что именно и в какие сроки должно предпринимать руководство региона, чтобы его исполнить.

"На данный момент реализовать программу в полном объеме невозможно, но это не говорит о бездействии", - заявила чиновница. Она добавила, что правительство области уже провело ряд масштабных мероприятий: внедрило пилотный проект по раздельному сбору ТКО в Новокуйбышевске, создало рабочую группу, утвердило схему обращения ТКО, субсидирует муниципальные образования и т.д.

По мнению ответчика, проблемы с реализацией мусорной реформы - следствие несовершенства федеральной нормативно-правовой базы. На данный момент нет утвержденного понятийного аппарата (разъяснений и определений, что такое вторсырье), нет правил раздельного накопления этого сырья, сроков вывоза, а также не приняты новые СанПиН.

Истец поинтересовался, почему нельзя было все это отрегулировать на местном уровне, исходя из здравого смысла ради решения столь насущной проблемы. В ответ прозвучало: "Зачем говорить о каком-то здравом смысле, если мы работаем, руководствуясь требованиями законодательства?"

Возник вопрос: как же при отсутствии федерального регулирования оказалась возможной реализация пилотного проекта по раздельному сбору ТКО в Новокуйбышевске?

Прокуратура судится с минэнергетики и ЖКХ за раздельный сбор ТКО и оплату по факту Прокуратура Самарской области добивается от регионального министерства энергетики и ЖКХ исполнения обязанностей по организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Это, по мнению надзорного ведомства, обеспечит для жителей региона возможность оплачивать услуги по вывозу ТКО исходя из фактического объема.

Впрочем, данные об эксперименте с раздельным сбором мусора в Новокуйбышевске, озвученные в суде, также только вызывали новые сомнения. Региональный оператор предоставил сведения об объемах раздельно собранных в городе ТКО, но на вопрос председательствующего: "Их просто сбросили на свалке в общую кучу?", последовал ответ: "По большому счету, да".

"Мы намерены до конца отстаивать свои требования. Вопросы экологии и сфера оборота твёрдых коммунальных отходов находятся в прокуратуре под особым контролем", - сообщила корреспонденту издания представитель истца прокурор управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Ольга Пижамова.

Рассмотрение иска продолжится на этой неделе.

Между тем в "ЭкоСтройРесурсе", отвечая на запрос Волга Ньюс, сообщили, что в рамках эксперимента в Новокуйбышевске вывоз отходов производится отдельными рейсами спецтехники. С момента начала реализации эксперимента с 74 задействованных в нем площадок накопления ТКО было вывезено 4,82 тыс. т отходов, на переработку поступило 1,27 тыс. т, а масса утильных компонентов составила лишь 243 т. Еще около 65 т пришлось на ПЭТ-отходы, для которых устанавливались отдельные контейнеры.

То есть доля отходов, которые были переработаны, составила только около 6% от общей массы. В "ЭкоСтройРесурсе" этот факт объясняют "низкой экологической ответственностью населения, несмотря на проводимую работу по информированию".

"Были созданы все условия - объект обработки отходов, достойные контейнерные площадки, желание администрации вести серьезную разъяснительную работу через управляющие компании, сайты, радио и телевидение, - считает руководитель самарского реготделения Российского экологического общества Александр Половцев. - Но спустя два месяца выяснилось, что социальная ответственность населения гораздо ниже, чем мы рассчитывали, - граждане пользовались не специально предназначенным для утилизации отходов подземным контейнером, а ближайшим к дому".

Что касается перехода на раздельный сбор ТКО всех населенных пунктов области, в "ЭкоСтройРесурсе" отмечают "дорожная карта", принятая правительством РФ в прошлом году и рассчитаная до IV квартала 2021 г., предусматривает внесение изменений в нормативно-правовую базу.

При этом для запуска системы раздельного сбора также нужна и инфраструктура - объекты сортировки и переработки, контейнерные площадки и контейнеры. И если в регионе уже запущено восемь мусоросортировочных комплексов, а в планах - три экотехнопарка с переработкой вторсырья (два из них уже строятся), то с контейнерами все сложнее. Нужна модернизация имеющихся контейнерных площадок и строительство новых, предполагающих размещение большего количества емкостей для накопления отдельных видов отходов.

"Это задача органов местного самоуправления, но это миллиардные вложения, таких денег просто нет в региональных бюджетах. Более того, даже федеральный бюджет не готов единовременно обеспечить регионы такими суммами. Поэтому уже год в России обсуждается новая концепция РОП (расширенная ответственность производителя)", - указывается в ответе на запрос.

Региональным же оператором в 2020 г. также была разработана "дорожная карта" с пояснительной запиской и перечнем мероприятий, для реализации раздельного накопления в области. Документы и обращение о необходимости создания рабочей группы были направлены в адрес министерства энергетики и ЖКХ, прокуратуры, а также департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Однако нужно учитывать, что переход на раздельный сбор отходов, видимо, приведет к росту тарифа.

"Заранее сказать точно невозможно, но вполне вероятно, что стоимость услуг при внедрении РСО увеличится. Ведь в этом случае должно увеличиться количество спецтранспорта - сухие (перерабатываемые отходы) нельзя вывозить в одной машине со смешанными, это, в свою очередь, увеличит и расходы на ГСМ. Изменится логистика, все это будет отражено в территориальной схеме обращения с отходами Самарской области, а после департамент ценового тарифного регулирования будет производить тарифные расчеты", - поясняют в "ЭкоСтройРесурсе", подчеркивая, что регоператор будет работать с теми тарифами, которые утвердят органы исполнительной власти.

Напомним, с начала 2019 г. в регионе действует единый региональный оператор по вывозу ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - и введена отдельная квитанция за его услуги. Порядок оплаты и размер нормативов, которые привязаны к площади жилья (в городских округах) и количеству проживающих (в сельских районах), пытались через суд оспорить общественники, но безрезультатно. Суды посчитали, что областные власти строго следовали законодательству.