В Самаре стартовал очередной суд по мусорной реформе

На прошлой неделе в Ленинском районном суде под председательством федерального судьи Владимира Болочагина началось рассмотрение иска прокуратуры Самарской области по организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).
Административный иск был подан к министерству энергетики и ЖКХ региона в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц от имени первого заместителя прокурора области Игоря Харитонова. Ведомство намерено добиться от властей региона исполнения обязанностей по организации раздельного накопления ТКО, что, в свою очередь, должно обеспечить возможность оплачивать услуги по вывозу мусора исходя из фактического объема.
В качестве заинтересованных лиц к разбирательству привлечены департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области, регоператор ООО "ЭкоСтройРесурс" и администрации городских образований региона.
Представитель ответчика в суде высказала несогласие с предъявленным иском. По ее словам, в законе не указано, что именно и в какие сроки должно предпринимать руководство региона, чтобы его исполнить.
"На данный момент реализовать программу в полном объеме невозможно, но это не говорит о бездействии", - заявила чиновница. Она добавила, что правительство области уже провело ряд масштабных мероприятий: внедрило пилотный проект по раздельному сбору ТКО в Новокуйбышевске, создало рабочую группу, утвердило схему обращения ТКО, субсидирует муниципальные образования и т.д.
По мнению ответчика, проблемы с реализацией мусорной реформы - следствие несовершенства федеральной нормативно-правовой базы. На данный момент нет утвержденного понятийного аппарата (разъяснений и определений, что такое вторсырье), нет правил раздельного накопления этого сырья, сроков вывоза, а также не приняты новые СанПиН.
Истец поинтересовался, почему нельзя было все это отрегулировать на местном уровне, исходя из здравого смысла ради решения столь насущной проблемы. В ответ прозвучало: "Зачем говорить о каком-то здравом смысле, если мы работаем, руководствуясь требованиями законодательства?"
Возник вопрос: как же при отсутствии федерального регулирования оказалась возможной реализация пилотного проекта по раздельному сбору ТКО в Новокуйбышевске?
Впрочем, данные об эксперименте с раздельным сбором мусора в Новокуйбышевске, озвученные в суде, также только вызывали новые сомнения. Региональный оператор предоставил сведения об объемах раздельно собранных в городе ТКО, но на вопрос председательствующего: "Их просто сбросили на свалке в общую кучу?", последовал ответ: "По большому счету, да".
"Мы намерены до конца отстаивать свои требования. Вопросы экологии и сфера оборота твёрдых коммунальных отходов находятся в прокуратуре под особым контролем", - сообщила корреспонденту издания представитель истца прокурор управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Ольга Пижамова.
Рассмотрение иска продолжится на этой неделе.
Между тем в "ЭкоСтройРесурсе", отвечая на запрос Волга Ньюс, сообщили, что в рамках эксперимента в Новокуйбышевске вывоз отходов производится отдельными рейсами спецтехники. С момента начала реализации эксперимента с 74 задействованных в нем площадок накопления ТКО было вывезено 4,82 тыс. т отходов, на переработку поступило 1,27 тыс. т, а масса утильных компонентов составила лишь 243 т. Еще около 65 т пришлось на ПЭТ-отходы, для которых устанавливались отдельные контейнеры.
То есть доля отходов, которые были переработаны, составила только около 6% от общей массы. В "ЭкоСтройРесурсе" этот факт объясняют "низкой экологической ответственностью населения, несмотря на проводимую работу по информированию".
"Были созданы все условия - объект обработки отходов, достойные контейнерные площадки, желание администрации вести серьезную разъяснительную работу через управляющие компании, сайты, радио и телевидение, - считает руководитель самарского реготделения Российского экологического общества Александр Половцев. - Но спустя два месяца выяснилось, что социальная ответственность населения гораздо ниже, чем мы рассчитывали, - граждане пользовались не специально предназначенным для утилизации отходов подземным контейнером, а ближайшим к дому".
Что касается перехода на раздельный сбор ТКО всех населенных пунктов области, в "ЭкоСтройРесурсе" отмечают "дорожная карта", принятая правительством РФ в прошлом году и рассчитаная до IV квартала 2021 г., предусматривает внесение изменений в нормативно-правовую базу.
При этом для запуска системы раздельного сбора также нужна и инфраструктура - объекты сортировки и переработки, контейнерные площадки и контейнеры. И если в регионе уже запущено восемь мусоросортировочных комплексов, а в планах - три экотехнопарка с переработкой вторсырья (два из них уже строятся), то с контейнерами все сложнее. Нужна модернизация имеющихся контейнерных площадок и строительство новых, предполагающих размещение большего количества емкостей для накопления отдельных видов отходов.
"Это задача органов местного самоуправления, но это миллиардные вложения, таких денег просто нет в региональных бюджетах. Более того, даже федеральный бюджет не готов единовременно обеспечить регионы такими суммами. Поэтому уже год в России обсуждается новая концепция РОП (расширенная ответственность производителя)", - указывается в ответе на запрос.
Региональным же оператором в 2020 г. также была разработана "дорожная карта" с пояснительной запиской и перечнем мероприятий, для реализации раздельного накопления в области. Документы и обращение о необходимости создания рабочей группы были направлены в адрес министерства энергетики и ЖКХ, прокуратуры, а также департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.
Однако нужно учитывать, что переход на раздельный сбор отходов, видимо, приведет к росту тарифа.
"Заранее сказать точно невозможно, но вполне вероятно, что стоимость услуг при внедрении РСО увеличится. Ведь в этом случае должно увеличиться количество спецтранспорта - сухие (перерабатываемые отходы) нельзя вывозить в одной машине со смешанными, это, в свою очередь, увеличит и расходы на ГСМ. Изменится логистика, все это будет отражено в территориальной схеме обращения с отходами Самарской области, а после департамент ценового тарифного регулирования будет производить тарифные расчеты", - поясняют в "ЭкоСтройРесурсе", подчеркивая, что регоператор будет работать с теми тарифами, которые утвердят органы исполнительной власти.
Напомним, с начала 2019 г. в регионе действует единый региональный оператор по вывозу ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - и введена отдельная квитанция за его услуги. Порядок оплаты и размер нормативов, которые привязаны к площади жилья (в городских округах) и количеству проживающих (в сельских районах), пытались через суд оспорить общественники, но безрезультатно. Суды посчитали, что областные власти строго следовали законодательству.