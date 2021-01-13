Прокуратура судится с минэнергетики и ЖКХ за раздельный сбор ТКО и оплату по факту

Прокуратура Самарской области добивается от регионального министерства энергетики и ЖКХ исполнения обязанностей по организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Это, по мнению надзорного ведомства, обеспечит для жителей региона возможность оплачивать услуги по вывозу ТКО исходя из фактического объема.

Соответствующий административный иск к министерству в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц подан от имени первого заместителя прокурора Самарской области Игоря Харитонова, пояснили в облпрокуратуре.

В исковом заявлении поясняется, что федеральные нормативные акты предусматривают при раздельном накоплении отходов установление платы за коммунальную услугу по их вывозу с учетом объема контейнеров, вывезенных с площадки, а не нормативов.

В мае прошлого года прокуратура уже вносила министру энергетики и ЖКХ представление об устранении нарушений законодательства. После чего, как отмечается в иске, министерством были "приняты определенные меры по активизации работы в сфере обращения с ТКО, однако до настоящего времени не реализуются".

Так в июле 2020 г. в регионе был принят новый порядок накопления ТКО, который предусматривает определение органами МСУ мест для раздельного накопления мусора и включение таких площадок в территориальную схему обращения с отходами. Но в схему такие площадки так и не были включены, хотя в регионе есть контейнеры для накопления пластиковой тары.

"Отсутствие в Самарской области раздельного накопления ТКО влияет на конечную плату, оплачиваемую за услугу по обращению с ТКО потребителями, а также нарушает их жилищные права", - считают в прокуратуре.

Ведомство просит признать незаконным бездействие министерства энергетики и ЖКХ и возложить на него обязанность по исполнению принятого в регионе порядка накопления ТКО.

Рассмотрение иска в Ленинском суде Самары назначено на 14 января.

Напомним, с начала 2019 г. в регионе действует единый региональный оператор по вывозу ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - и введена отдельная квитанция за данную услугу. Порядок оплаты и размер нормативов, которые привязаны к площади жилья (в городских округах) и количеству проживающих (в сельских районах), пытались через суд оспорить активисты-общественники, но безрезультатно.