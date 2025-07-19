В Самаре из-за соревнований по велоспорту ограничат движение транспорта

В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту, сообщает городской департамент транспорта.

Ограничения будут по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор, по Проезду № 2, по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров в период с 08:00 до 15:00.

Кроме того, на вышеуказанных улицах будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств с 18:00 18 июля до 15:00 21 июля.

Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Кроме того, в дни проведения спортивных мероприятий автобусы маршрутов № 83 и 88 проследуют по скорректированной схеме.