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Партии Власть и политика

Самарские единороссы выдвинули кандидатов в городскую Думу

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялся первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". В нем принял участие партийный актив под руководством секретаря самарского регионального отделения — губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Главным итогом Конференции стало выдвижение кандидатов для участия в предстоящих выборах депутатов Думы городского округа Самара восьмого созыва.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Региональное отделение партии "Единая Россия" выступает за открытое и демократичное выдвижение кандидатов, которые готовы предложить городу свои идеи, опыт и энергию для решения насущных задач. На Конференции партийцы поддержали выдвижение коллег по всем 37 городским округам.

Все прошли предварительное партийное голосование. Среди победителей участники и ветераны СВО, врачи, юристы и историки, предприниматели и инженеры, педагоги и волонтеры — люди с активной жизненной позицией, инициативные общественники и молодежные лидеры.

"Не снижайте темп. Ваша искренность, честность, открытость и доступность для людей, реалистичность ваших предвыборных планов и программ должна стать основой избирательной кампании. А когда люди поддержат, когда проголосуют за вас, помните: вы — проводники между жителями и властью. Депутат — это не должность, не статус, не синекура. Это ежедневная работа с людьми на всех уровнях. Важно быть готовыми к этой работе. Тогда и результаты не заставят себя ждать. Нам всем: исполнительной и законодательной ветвям власти нужно обеспечить", — напутствовал кандидатов секретарь самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев.

Кроме того, на Конференции утвердили атрибутику предстоящей избирательной кампании и уполномоченных представителей на весь выборный цикл.

Следующим этапом станет представление избирателям программы действий и участие в предвыборных дискуссиях, а также сбор от жителей предложений в народную программу партии, которую презентуют на Втором этапе региональной Конференции партии "Единая Россия".

Параллельно с работой Конференции в Струковском саду Самары прошел первый фестиваль партийных проектов. Задача перезагрузки партийных проектов была поставлена секретарем самарского регионального отделения — губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым на Конференции в ноябре 2024 года. За это время обновили составы координаторов и общественных советов партийных проектов, выпустили материалы по партийным проектам и провели множество мероприятий, встреч, круглых столов и масштабных акций. Жители и гости города смогли увидеть промежуточные результаты этой работы на первом фестивале партийных проектов.

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Последние комментарии

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