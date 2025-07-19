Самарские единороссы выдвинули кандидатов в городскую Думу

Состоялся первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". В нем принял участие партийный актив под руководством секретаря самарского регионального отделения — губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Главным итогом Конференции стало выдвижение кандидатов для участия в предстоящих выборах депутатов Думы городского округа Самара восьмого созыва.

Региональное отделение партии "Единая Россия" выступает за открытое и демократичное выдвижение кандидатов, которые готовы предложить городу свои идеи, опыт и энергию для решения насущных задач. На Конференции партийцы поддержали выдвижение коллег по всем 37 городским округам.

Все прошли предварительное партийное голосование. Среди победителей участники и ветераны СВО, врачи, юристы и историки, предприниматели и инженеры, педагоги и волонтеры — люди с активной жизненной позицией, инициативные общественники и молодежные лидеры.

"Не снижайте темп. Ваша искренность, честность, открытость и доступность для людей, реалистичность ваших предвыборных планов и программ должна стать основой избирательной кампании. А когда люди поддержат, когда проголосуют за вас, помните: вы — проводники между жителями и властью. Депутат — это не должность, не статус, не синекура. Это ежедневная работа с людьми на всех уровнях. Важно быть готовыми к этой работе. Тогда и результаты не заставят себя ждать. Нам всем: исполнительной и законодательной ветвям власти нужно обеспечить", — напутствовал кандидатов секретарь самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев.

Кроме того, на Конференции утвердили атрибутику предстоящей избирательной кампании и уполномоченных представителей на весь выборный цикл.

Следующим этапом станет представление избирателям программы действий и участие в предвыборных дискуссиях, а также сбор от жителей предложений в народную программу партии, которую презентуют на Втором этапе региональной Конференции партии "Единая Россия".

Параллельно с работой Конференции в Струковском саду Самары прошел первый фестиваль партийных проектов. Задача перезагрузки партийных проектов была поставлена секретарем самарского регионального отделения — губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым на Конференции в ноябре 2024 года. За это время обновили составы координаторов и общественных советов партийных проектов, выпустили материалы по партийным проектам и провели множество мероприятий, встреч, круглых столов и масштабных акций. Жители и гости города смогли увидеть промежуточные результаты этой работы на первом фестивале партийных проектов.