В Струковском саду в Самаре состоялся первый Фестиваль партийных проектов "Единой России", сообщает пресс-служба регионального отделения патрии. Это масштабное событие стало настоящим праздником для жителей области, объединившим творчество, технологии, спорт и добрые дела. Гости фестиваля смогли увидеть, как партийные инициативы воплощаются в жизнь, и сами смогли стать частью этих проектов.

Струковский сад на один день превратился в эпицентр жизни, где каждый уголок был наполнен движением, радостью и пользой. На десяти тематических площадках гостей ждали увлекательные активности, интерактивы и возможность узнать о реальных достижениях.

Площадка проекта "Крепкая семья" — самая шумная и веселая. Дети с удовольствием рисовали, танцевали, играли с аниматорами, а родители узнавали о социальных программах и льготах. Координатор партпроекта, сенатор Марина Сидухина напомнила, что "Крепкая семья" — один из основных проектов партии "Единая Россия". "Все начинается с семьи. А направления и целеполагание проекта очень разнообразные: от профилактики социального сиротства до развития семейных ценностей", — отметила сенатор.

На площадке "Цифровой России" гости фестиваля погрузились в мир высоких технологий: примеряли VR-очки, управляли дронами и даже пробовали себя в сварке оптоволокна.

Ежи, еноты, змеи и другие удивительные животные привлекали и детей, и взрослых на площадку партпроекта "Защита животного мира".

Настоящий движ — на площадке проекта "Детский спорт": здесь можно было поиграть в волейбол и в фиджитал-волейбол.

Проект "Историческая память" можно назвать мостом, который связывает поколения. "Историческая память" перенесла посетителей в прошлое, напомнив о героических страницах истории Самарской области. Здесь славная история нашей страны и самарского региона буквально оживает: легендарное "Самарское Знамя", трудовой подвиг Куйбышева — запасной столицы Советского Союза.

Участники поискового отряда "Сокол" рассказывали о своей работе, а гости могли увидеть артефакты военных лет. Главные экспонаты — исторические ретро-автомобили и полевая кухня.

Бизнес-игры и тренинги показали, как проект "Предпринимательство" может помочь начинающим бизнесменам в нарабатывании GR-коммуникаций. На площадке "Зеленая экономика" шли дискуссии о вторичной переработке и экологии, а в локации "Безопасных дорог" учились ездить на самокатах, изучали правила дорожного движения в виртуальной реальности и на площадке.

Локация "Молодой Гвардии Единой России" — одна из самых ярких площадок фестиваля. Здесь не только рисуют будущее в прямом смысле, а гости фестиваля могли оставить свои пожелания жителям новых регионов. От поддержки СВО и гуманитарных миссий до капремонта общежитий. У МГЕР — десятки направлений работы во всех районах и городах губернии, об этом рассказал руководитель Штаба "Молодой гвардии" Антон Родионов.

На десяти тематических площадках гости фестиваля смогли "прокачать" полезные знания и навыки. Кроме того, у жителей региона была возможность не только узнать о проектах "Единой России", которые реализуются на территории губернии, но и записаться в волонтеры гуманитарной миссии, цифровые волонтеры или общественные контролеры, как предлагали всем активисты проекта "Школа ЖКХ".

Больше всего гостей собрала площадка партпроекта "Историческая память". Сегодня здесь отметили участников автопробега "Самара-Москва". Среди них — участники и ветераны СВО, а самому молодому участнику — 9 лет. За пять дней участники пробега посетили Саратов, Волгоград, Курск, Воронеж, Орел, Тулу. Автопробег завершился в Москве, на Поклонной горе. Вручили благодарственные письма первый вице-губернатор Самарской области, заместитель секретаря регионального отделения партии по идеологии Александр Фетисов, координатор партпроекта "Историческая память" Сергей Рязанов и советник губернатора, замсекретаря реготделения партии, участник СВО и Герой России Максим Девятов.

Фестиваль стал ярким доказательством того, что партийные проекты — это не просто слова, а реальные дела, которые меняют жизнь людей к лучшему. Гости уходили с новыми знаниями, положительными эмоциями и желанием присоединиться к инициативам "Единой России".