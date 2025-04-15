В Кировском районе Самары вернут прежнего подрядчика по вывозу мусора

Вывозом мусора с территории Кировского района Самары может вновь заняться ООО "ТрансЭко". Компания ранее обслуживала этот район, будучи подрядчиком прежнего регоператора — ООО "ЭкоСтройРесурс". О готовящейся смене подрядчика сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.

Во вторник, 15 апреля, Рудаков, выступая на районной сессии по обсуждению стратегии развития Самары, назвал проблему мусора хоть и локальной, но требующей первоочередного решения.

"Мне просто неудобно перед жителями — мы вместе проводим субботники, а вот этот вот банальный мусор, который не вывозит сегодня регоператор, он опять весь во дворе. Просто насмарку вся эта работа. И мне просто перед людьми стыдно, неудобно, наверное, за то, что я не могу быстро решить эту проблему. Но поверьте, я на всех совещаниях, которые проводятся в правительстве, […] поднимаю, не боясь, эту тему, и предлагаю решение. Хочу сказать, что сегодня решается вопрос о смене перевозчиков в Кировском районе. То есть и "Природа", и "Петро-Васт", скорее всего, будут переориентированы на другие территории. А к нам вернется наш перевозчик "ТрансЭко" со своей новой техникой (52 "Скании"). […] Он замечательно справлялся с этой проблемой. Я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", — рассказал глава Кировского района.

Напомним, в прошлом году было принято решение о лишении ООО "ЭкоСтройРесурс" статуса мусорного регоператора. Власти объяснили его большим количеством жалоб населения на работу компании. С 1 ноября статус регоператора получило АО "Экология", принадлежащее областному правительству. Новый регоператор через торги на обслуживание муниципалитетов сформировал новый пул подрядчиков. Основными подрядчиками стали оренбургское ООО "Природа" и питерское ООО ПКФ "Петро-Васт".

При этом и жители, и представители властей указывают на проблемы с регулярным вывозом мусора с контейнерных площадок. 7 апреля губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что этот месяц — крайний срок для "донастройки реформы обращения с ТКО".

ООО "ТрансЭко", по данным ИАС Seldon.Basis, принадлежит Екатерине Сафроновой (75%) и экс-главе Красноглинского района Олегу Комарову (25%), который является гендиректором компании. В 2024 г. выручка общества составила 413 млн руб., убыток — 5 млн рублей. Компания фигурировала в деле о картельном сговоре с участием "ЭкоСтройРесурса" и его подрядчиков, выявленном Федеральной антимонопольной службой. В ФАС накладывали на компании оборотные штрафы.