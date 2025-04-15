В Кировском районе Самары вернут прежнего подрядчика по вывозу мусора

Вывозом мусора с территории Кировского района Самары может вновь заняться ООО "ТрансЭко". Компания ранее обслуживала этот район, будучи подрядчиком прежнего регоператора — ООО "ЭкоСтройРесурс". О готовящейся смене подрядчика сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.
Во вторник, 15 апреля, Рудаков, выступая на районной сессии по обсуждению стратегии развития Самары, назвал проблему мусора хоть и локальной, но требующей первоочередного решения.
"Мне просто неудобно перед жителями — мы вместе проводим субботники, а вот этот вот банальный мусор, который не вывозит сегодня регоператор, он опять весь во дворе. Просто насмарку вся эта работа. И мне просто перед людьми стыдно, неудобно, наверное, за то, что я не могу быстро решить эту проблему. Но поверьте, я на всех совещаниях, которые проводятся в правительстве, […] поднимаю, не боясь, эту тему, и предлагаю решение. Хочу сказать, что сегодня решается вопрос о смене перевозчиков в Кировском районе. То есть и "Природа", и "Петро-Васт", скорее всего, будут переориентированы на другие территории. А к нам вернется наш перевозчик "ТрансЭко" со своей новой техникой (52 "Скании"). […] Он замечательно справлялся с этой проблемой. Я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", — рассказал глава Кировского района.
Напомним, в прошлом году было принято решение о лишении ООО "ЭкоСтройРесурс" статуса мусорного регоператора. Власти объяснили его большим количеством жалоб населения на работу компании. С 1 ноября статус регоператора получило АО "Экология", принадлежащее областному правительству. Новый регоператор через торги на обслуживание муниципалитетов сформировал новый пул подрядчиков. Основными подрядчиками стали оренбургское ООО "Природа" и питерское ООО ПКФ "Петро-Васт".
При этом и жители, и представители властей указывают на проблемы с регулярным вывозом мусора с контейнерных площадок. 7 апреля губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что этот месяц — крайний срок для "донастройки реформы обращения с ТКО".
ООО "ТрансЭко", по данным ИАС Seldon.Basis, принадлежит Екатерине Сафроновой (75%) и экс-главе Красноглинского района Олегу Комарову (25%), который является гендиректором компании. В 2024 г. выручка общества составила 413 млн руб., убыток — 5 млн рублей. Компания фигурировала в деле о картельном сговоре с участием "ЭкоСтройРесурса" и его подрядчиков, выявленном Федеральной антимонопольной службой. В ФАС накладывали на компании оборотные штрафы.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!