Противопожарную подготовку, весенне-полевые работы и уборку мусора обсудили на заседании в областном правительстве

В понедельник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. На повестке — прохождение пожароопасного сезона, весенние полевые работы, организация субботников.

В этом году в Самарской области раньше обычного установилась сухая теплая погода, раньше обычного стартовал пожароопасный сезон. "Мы к нему готовились, совместные мероприятия проводили по линии управления МЧС, глав муниципальных образований. В последние недели уже появились сообщения о тех или иных природных пожарах, проблема остается актуальной, вопросы реагирования, как всегда, требуют анализа и корректировки", — отметил глава региона.

О ситуации по подготовке региона к прохождению пожароопасного периода доложил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин. Руководитель ведомства отметил, что не все органы местного самоуправления устранили выявленные недостатки по представлениям управления МЧС. По итогам доклада Сергея Аникина губернатор дал поручение первому вице-губернатору — председателю Правительства Самарской области Михаилу Смирнову провести в течение ближайшей недели координационное совещание по разбору и устранению этих недостатков и представить соответствующий доклад.

Министр региональной безопасности Самарской области Евгений Московцев напомнил, что с 1 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. В связи с погодными условиями — на две недели раньше, чем в прошлом году. На территории Самарской области определен 91 населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров и 166 населенных пунктов — угрозе ландшафтных пожаров. В этом году в перечень добавлены еще 4 населенных пункта в Клявлинском районе. Главам органов местного самоуправления даны поручения по снижению угроз, создаваемых природными пожарами.

В рамках госпрограммы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2025 год на материально-техническое обеспечение пожарной службы запланировано 610 млн рублей, в том числе на ремонт и содержание имеющейся техники, а также на закупку новой. Планом укрепления противопожарной защиты территории и населения Самарской области на период до 2030 года предусмотрено возведение 25 пожарных депо, создание и развитие деятельности дополнительно 97 подразделений добровольной пожарной охраны. Кроме того, принято решение о дополнительной закупке ранцевых огнетушителей и иного инвентаря.

Особое внимание Евгений Московцев обратил на важность разъяснительной работы с населением на противопожарную тематику: инструктажи по соблюдению мер пожарной безопасности и недопустимости пала сухой травы, размещение информации в СМИ, на билбордах вдоль трасс, в торговых центрах и других местах массового пребывания людей.

Вячеслав Федорищев поручил министру обеспечить выполнение всего запланированного на этот год в полном объеме.

О ситуации с лесными пожарами доложил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. Основная их причина — переход огня с земель сельхозназначения. На текущий момент в области лесных пожаров произошло 5, все были потушены в день обнаружения.

По сообщению министра, лесопожарные формирования укомплектованы на 100%, это 319 человек, участвующих в тушении. В оснащении 17 лесопожарных станций региона — 178 единиц техники и более 700 единиц оборудования. Региональная диспетчерская служба мониторит природные возгорания круглосуточно с помощью 45 видеокамер с технологией автоматического выявления задымлений. В этом году сеть видеонаблюдения увеличится до 55 камер. Для мониторинга ситуации закуплены 13 БПЛА, до конца года будет приобретено еще два. 50 специалистов прошли обучение по работе с ними. 62 единицы техники для патрулирования лесного фонда и противопожарных мероприятий было приобретено в прошлом году в соответствии с поручением главы региона.

Артем Ефимов акцентировал внимание: информационную работу нужно вести также с сельхозпроизводителями и садово-дачными товариществами, СНТ.

"Вы не первый раз уже проходите пожароопасный сезон, многие из вас, знаете все мероприятия, — обратился Вячеслав Федорищев к главам. — Будьте более активными, если необходима дополнительная поддержка материально-техническая, докладывайте председателю Правительства, мы ее оперативно будем выделять. У нас заранее были запланированы все мероприятия, мы заранее все подготовили. Обеспечивайте контроль на местах".

Раньше обычного начались и весенне-полевые работы. Об организации работы по этому направлению доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

В текущем году в Самарской области посевную площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств планируется сохранить на уровне 2254 тысяч га, зерновыми засеять 1249 тысяч га, посевная площадь технических культур составит 864 тысячи га, овощных культур останется на прежнем уровне. Небольшой рост площадей есть за счет масличных и сои. В целом яровой сев будет проведен на площади чуть более 1,6 млн га. Из 27 сельских районов полевые работы уже начаты в 23. В 4 — еще есть тающий снежный покров. Хозяйства приступили к подкормке озимых и раннему весеннему боронованию, подготовке семян. В наличии 115 тысяч тонн семян, это больше, чем составляет потребность (106 тысяч тонн). Сейчас закрыто 70% потребности в удобрениях, сроки поставок с производителями отрабатываются в ручном режиме.

В части приведения территорий в порядок после зимы большую работу необходимо провести в городских округах и муниципальных районах, основная задача — у управляющих компаний, служб благоустройства, дорожных служб. Согласно докладу и. о. министра энергетики и ЖКХ Самарской области Эдуарда Гафиятуллина, с 1 по 30 апреля 2025 на территории муниципальных образований региона проводится месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика территорий, 12 и 26 апреля планируются субботники с участием органов исполнительной власти региона.

О том, как организована уборка, доложили главы Самары, Тольятти. По словам главы г. о. Самара Ивана Носкова, 5 апреля уже состоялся субботник. В ходе дальнейшей работы планируется не только уборка мусора, но и высадка новых деревьев и кустарников.

Вячеслав Федорищев обратил особое внимание на организацию вывоза ТКО, как сообщил глава региона, штабы по этому вопросу проводятся практически каждый день. Сейчас в регион поступает дополнительная техника, в течение апреля — около 60 мусоровозов. "Часть — которые мы закупаем, часть — которые арендуем. Необходимо обеспечить межведомственное сопровождение, — поручил он Михаилу Смирнову. — Надо завершить донастройку реформы обращения с ТКО, с тем чтобы видно было на улицах чистоту и порядок. Апрель — это крайний срок, когда мы обязаны это сделать".