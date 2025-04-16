УК Промышленного района Самары предстоит устранить нарушения по работе теплоузлов в жилых домах

Прокуратура Промышленного района Самары по запросу тепловой инспекции "ЭнергосбыТ Плюс" проверила техническое состояние тепловых узлов в многоквартирных домах. По результатам вынесено представление генеральному директору управляющей компании АО "ПЖРТ Промышленного района".
В многоквартирных домах №№ 304, 306, 318а, 318б, 318в на проспекте Карла Маркса специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" выявили неисправность элеваторных узлов и отсутствие регуляторов температуры горячего водоснабжения. А это может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью горожан.
"Безопасное и надежное прохождение отопительного сезона во многом зависит от грамотной работы обслуживающей организации. При этом жители вправе контролировать, как управляющая компания выполняет технические предписания и готовит общедомовое хозяйство к зиме", - отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!