УК Промышленного района Самары предстоит устранить нарушения по работе теплоузлов в жилых домах

Прокуратура Промышленного района Самары по запросу тепловой инспекции "ЭнергосбыТ Плюс" проверила техническое состояние тепловых узлов в многоквартирных домах. По результатам вынесено представление генеральному директору управляющей компании АО "ПЖРТ Промышленного района".

В многоквартирных домах №№ 304, 306, 318а, 318б, 318в на проспекте Карла Маркса специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" выявили неисправность элеваторных узлов и отсутствие регуляторов температуры горячего водоснабжения. А это может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью горожан.

"Безопасное и надежное прохождение отопительного сезона во многом зависит от грамотной работы обслуживающей организации. При этом жители вправе контролировать, как управляющая компания выполняет технические предписания и готовит общедомовое хозяйство к зиме", - отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.