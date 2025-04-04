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ЖКХ и благоустройство Общество

В Отрадном начали благоустраивать сквер на пересечении улиц Орлова и Сабирзянова

ОТРАДНЫЙ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном начались работы по благоустройству сквера на пересечении ул. Орлова и ул. Сабирзянова, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Решение обустроить общественное пространство приняли сами жители. По итогам всероссийского голования за объекты благоустройства в прошлом году этот сквер стал лидером. Это мероприятие - часть программы "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщает администрация Отрадного, подрядчик завез щебень и песок для планировки территории. Также демонтировано старое ограждение по периметру сквера и намечены места будущих пешеходных дорожек.

В этом году преобразится не только этот сквер, но еще два пространства: сквер на пересечении ул. Пионерской и ул. Отрадной и сквер по Первомайскому переулку в районе детского сада №16 "Ивушка". В перечень работ входят асфальтирование, установка светильников, скамеек и урн, высадка деревьев.

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Последние комментарии

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

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