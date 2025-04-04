В Отрадном начали благоустраивать сквер на пересечении улиц Орлова и Сабирзянова

В Отрадном начались работы по благоустройству сквера на пересечении ул. Орлова и ул. Сабирзянова, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Решение обустроить общественное пространство приняли сами жители. По итогам всероссийского голования за объекты благоустройства в прошлом году этот сквер стал лидером. Это мероприятие - часть программы "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщает администрация Отрадного, подрядчик завез щебень и песок для планировки территории. Также демонтировано старое ограждение по периметру сквера и намечены места будущих пешеходных дорожек.

В этом году преобразится не только этот сквер, но еще два пространства: сквер на пересечении ул. Пионерской и ул. Отрадной и сквер по Первомайскому переулку в районе детского сада №16 "Ивушка". В перечень работ входят асфальтирование, установка светильников, скамеек и урн, высадка деревьев.