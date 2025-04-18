Самарские власти решили подсчитать, сколько мусорят жители

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области ищет подрядчика для оказания услуг по измерению количества твердых коммунальных отходов на территории региона. Стоимость контракта составит почти 18 млн рублей.
Согласно техзаданию, узнать, сколько мусорят жители, власти решили для определения нормативов накопления ТКО. Причем под исследование попадут и крупногабаритные отходы (КГО).
Измерения количества ТКО будут проводить на 90 контейнерных площадках многоквартирных и частных жилых домов в течение зимы, весны, осени и лета, на протяжении не менее семи дней подряд в каждом сезоне. По КГО срок короче — не менее трех дней.
Представлен и график периодов проведения замеров:
- летом — с 30 июня до 4 августа 2025 года;
- осенью — с 29 сентября до 5 ноября 2025 года;
- зимой — с 22 декабря 2025 г. до 2 февраля 2026 года;
- весной — 31 марта до 5 мая 2026 года.
Для проведения исследований по совместному накоплению ТКО комитет выбрал Самару, Сызрань, Новокуйбышевск, Волжский, Ставропольский и Сызранский район. В городах также изучат показатели раздельного сбора мусора. Итоговый отчет подрядчик должен будет представить до 31 июля 2026 года.
"Определение нормативов накопления ТКО в количественных показателях объема и массы в годовом выражении на одну расчетную единицу осуществляется для категорий потребителей в жилых помещениях: кубометров и килограммов на 1 человека, постоянно и временно проживающего в жилом помещении / кубометров и килограммов на 1 кв. метр общей площади жилого помещения", — указано в техзадании.
Сейчас в Самарской области действуют нормативы накопления ТКО, утвержденные в 2016 году. Для городов норматив составляет 0,091 куб. м в год с 1 кв. м. В сельских районах для жителя многоквартирного дома 1,95, индивидуального — 2,7 куб. м. Ранее их пытались оспорить в суде, но безрезультатно.
В 2019 г. областные власти уже заказывали проведение замеров объемов накопления ТКО. Тогда работы выполнял Самарский государственный технический университет. К методике и результатам измерений возникало много вопросов.
Проведение новых замеров запланировали еще почти год назад. Причиной стали сомнения нового правительства в корректности нормативов.
С тех пор произошли некоторые тарифные изменения. Например, жители частных домов в городах стали платить за вывоз мусора не по метражу жилья, а по числу жителей. Аналогичные изменения обещают провести и для жильцов многоэтажек.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!