Самарские власти решили подсчитать, сколько мусорят жители

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области ищет подрядчика для оказания услуг по измерению количества твердых коммунальных отходов на территории региона. Стоимость контракта составит почти 18 млн рублей.

Согласно техзаданию, узнать, сколько мусорят жители, власти решили для определения нормативов накопления ТКО. Причем под исследование попадут и крупногабаритные отходы (КГО).

Измерения количества ТКО будут проводить на 90 контейнерных площадках многоквартирных и частных жилых домов в течение зимы, весны, осени и лета, на протяжении не менее семи дней подряд в каждом сезоне. По КГО срок короче — не менее трех дней.

Представлен и график периодов проведения замеров:

летом — с 30 июня до 4 августа 2025 года;

осенью — с 29 сентября до 5 ноября 2025 года;

зимой — с 22 декабря 2025 г. до 2 февраля 2026 года;

весной — 31 марта до 5 мая 2026 года.

Для проведения исследований по совместному накоплению ТКО комитет выбрал Самару, Сызрань, Новокуйбышевск, Волжский, Ставропольский и Сызранский район. В городах также изучат показатели раздельного сбора мусора. Итоговый отчет подрядчик должен будет представить до 31 июля 2026 года.

"Определение нормативов накопления ТКО в количественных показателях объема и массы в годовом выражении на одну расчетную единицу осуществляется для категорий потребителей в жилых помещениях: кубометров и килограммов на 1 человека, постоянно и временно проживающего в жилом помещении / кубометров и килограммов на 1 кв. метр общей площади жилого помещения", — указано в техзадании.

В Самарской области уменьшили мусорный тариф Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил приказ об отмене тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО "Экология". Как пояснили Волга Ньюс представители ведомства, теперь компания должна будет брать не 622,07 руб. за кубометр, а 552,65 рубля.

Сейчас в Самарской области действуют нормативы накопления ТКО, утвержденные в 2016 году. Для городов норматив составляет 0,091 куб. м в год с 1 кв. м. В сельских районах для жителя многоквартирного дома 1,95, индивидуального — 2,7 куб. м. Ранее их пытались оспорить в суде, но безрезультатно.

В 2019 г. областные власти уже заказывали проведение замеров объемов накопления ТКО. Тогда работы выполнял Самарский государственный технический университет. К методике и результатам измерений возникало много вопросов.

Проведение новых замеров запланировали еще почти год назад. Причиной стали сомнения нового правительства в корректности нормативов.

С тех пор произошли некоторые тарифные изменения. Например, жители частных домов в городах стали платить за вывоз мусора не по метражу жилья, а по числу жителей. Аналогичные изменения обещают провести и для жильцов многоэтажек.