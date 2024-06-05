В Самарской области проведут замеры массы и объема мусора во дворах

На сайте регионального департамента ценового и тарифного регулирования опубликовано постановление, в соответствии с которым в ближайшее время в Самарской области будет проведено измерение массы и объема ТКО. На их основании планируется утвердить новые нормативы накопления ТКО.

Замеры будет проводить ДЦТР. В пояснительной записке отмечается, что процедуру потребуется выполнить в каждый из сезонов в шести муниципальных образованиях

"Замеры необходимо провести в весенний, летний, осенний и зимний периоды года в шести муниципальных образованиях Самарской области на пяти контейнерных площадках по каждой категории объектов", - сообщается в документе.

В постановлении также прописана приблизительная сумма, в которую могут обойтись услуги по измерению количества ТКО, - 19,5 млн рублей.

Закупку услуг предполагается производить за счет средств областного бюджета в рамках непрограммного направления расходования "Оказание услуг по измерению количества твердых коммунальных отходов на территории Самарской области".

Сейчас в Самарской области действуют нормативы накопления ТКО, утвержденные в 2016 году. Для городов норматив составляет 0,091 куб. м в год с 1 кв. м. В сельских районах для жителя многоквартирного дома 1,95, индивидуального - 2,7 куб. м. Ранее их пытались оспорить в суде, но безрезультатно.

В 2019 г. областные власти уже заказывали проведение замеров объемов накопления ТКО. Тогда работы выполнял Самарский государственный технический университет. К методике и результатам измерений возникало много вопросов.

Напомним, в середине мая стало известно, что Самарская область может перейти от мусорного тарифа, начисляемого по метражу жилья, на начисления по количеству жильцов. Об этом заявлял Владимир Василенко, занимающий сейчас пост врио министра энергетики и ЖКХ региона. Однако точных сроков перехода он не называл.