В Самарской области проведут замеры массы и объема мусора во дворах

На сайте регионального департамента ценового и тарифного регулирования опубликовано постановление, в соответствии с которым в ближайшее время в Самарской области будет проведено измерение массы и объема ТКО. На их основании планируется утвердить новые нормативы накопления ТКО.
Замеры будет проводить ДЦТР. В пояснительной записке отмечается, что процедуру потребуется выполнить в каждый из сезонов в шести муниципальных образованиях
"Замеры необходимо провести в весенний, летний, осенний и зимний периоды года в шести муниципальных образованиях Самарской области на пяти контейнерных площадках по каждой категории объектов", - сообщается в документе.
В постановлении также прописана приблизительная сумма, в которую могут обойтись услуги по измерению количества ТКО, - 19,5 млн рублей.
Закупку услуг предполагается производить за счет средств областного бюджета в рамках непрограммного направления расходования "Оказание услуг по измерению количества твердых коммунальных отходов на территории Самарской области".
Сейчас в Самарской области действуют нормативы накопления ТКО, утвержденные в 2016 году. Для городов норматив составляет 0,091 куб. м в год с 1 кв. м. В сельских районах для жителя многоквартирного дома 1,95, индивидуального - 2,7 куб. м. Ранее их пытались оспорить в суде, но безрезультатно.
В 2019 г. областные власти уже заказывали проведение замеров объемов накопления ТКО. Тогда работы выполнял Самарский государственный технический университет. К методике и результатам измерений возникало много вопросов.
Напомним, в середине мая стало известно, что Самарская область может перейти от мусорного тарифа, начисляемого по метражу жилья, на начисления по количеству жильцов. Об этом заявлял Владимир Василенко, занимающий сейчас пост врио министра энергетики и ЖКХ региона. Однако точных сроков перехода он не называл.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”