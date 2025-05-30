ВТБ ожидает сохранения ставки ЦБ на уровне 21%

ВТБ ожидает сохранения ставки ЦБ на заседании 6 июня на уровне 21%. Но сигнал о будущей денежно-кредитной политике может быть смягчен, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Я думаю, что победит опасение того, что снижение ключевой ставки с таким количеством потенциально проинфляционных факторов является слишком рискованным. Поэтому, с моей точки зрения, сигнал регулятора будет смягчен. Я сформулировал, как он может звучать. Например: "Будем оценивать необходимость снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года", — указал топ-менеджер.
По его словам, позитивными факторами для смягчения денежно-кредитной политики являются замедление инфляции, укрепление рубля, охлаждение экономического роста. В то же время инфляционные ожидания не снижаются, во второй половине года ожидается индексация тарифов, рынок труда остается напряженным.
По словам представителя ВТБ, в прогнозах банк остается консервативным и пока прогнозирует возможность снижения ключевой ставки на последнем в этом году заседании ЦБ.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.