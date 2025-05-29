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НОВИКОМ начал сотрудничество с Фондом развития предпринимательства Республики Саха (Якутии)

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) впервые разместил на депозитных счетах средства Фонда развития предпринимательства (ФРП) Республики Саха (Якутия). Вклад в размере 240 млн рублей открыт на три месяца. Сделка состоялась в рамках подписанного в апреле 2025 года Генерального депозитного соглашения.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Размещение временно свободных средств на банковском депозите помогает организациям оптимизировать управление финансовыми активами, обеспечивает сохранность денежных средств и приносит дополнительный доход. В результате ФРП Якутии нарастит ресурсы для оказания финансовой помощи предприятиям региона.

"Малый и средний бизнес в Якутии сталкивается с рядом трудностей, обусловленных суровыми климатическими условиями. Экстремально низкие температуры и труднодоступная инфраструктура серьёзно усложняют логистику, повышают стоимость сырья и материалов, увеличивают расходы на отопление и обслуживание техники. Наше партнерство с ФРП расширит возможности предпринимателей по привлечению льготного финансирования и мер господдержки. В итоге это приведет к расширению ассортимента производимой продукции и созданию новых рабочих мест, а значит — к укреплению экономики региона", — отметила Светлана Дмитриева, управляющий офисом НОВИКОМа в Иркутске, представляющем интересы банка в республике.

ФРП Республики Саха (Якутия) является ключевым институтом поддержки регионального бизнеса. Благодаря его деятельности компании могут привлекать доступное финансирование. Фонд предоставляет поручительства, необходимые для получения кредитов, выдает займы крупным промышленным предприятиям и оказывает другие услуги.

"Мы заинтересованы в выгодном размещении средств фонда на депозитах в коммерческих банках. Это способствует увеличению объема предоставляемой поддержки бизнесу и доступности финансовых инструментов, что в конечном счете укрепляет экономическую стабильность страны", — отметил заместитель генерального директора по корпоративным вопросам Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) Андрей Миронов.

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