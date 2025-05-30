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ОТП Банк стал победителем премии HR-бренд 2025 в номинации "Столица"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 мая 2025 года ОТП Банк был признан победителем премии HR Brand в номинации "Столица", организованной HeadHunter. Банк занял первое место среди 21 участников номинации с проектом "Экосистема сообществ", который направлен на развитие корпоративной культуры, удержание персонала и привлечение лучших специалистов на рынке труда.

В основе проекта-победителя ОТП Банка лежит создание и развитие внутренних сообществ, позволяющих сотрудникам реализовывать профессиональные и личные интересы, развивать навыки и находить единомышленников. Успех инициативы обеспечен комплексным подходом, включающим методологию управления сообществами, применение лучших российских и международных практик, анализ данных для совершенствования процессов, а также обучение и поддержку лидеров сообществ.

За год в банке было создано 30 тематических сообществ и проведено свыше 260 мероприятий различного формата — от встреч любителей животных до профессиональных дискуссий о развитии искусственного интеллекта. Всего в них принимает активное участие больше 2 тысяч сотрудников ОТП Банка, немного больше трети от всего кадрового состава компании.

"Экосистема сообществ стала неотъемлемой частью корпоративной культуры ОТП Банка, — отмечает Наталья Рощина, Директор по персоналу и организационному развитию ОТП Банка. — В условиях рекордной конкуренции на премии HR Brand особенно ценно, что наш проект был отмечен экспертами как лучший в номинации "Столица".

Реализация проекта в 2024 году позволила достичь значимых результатов: снижение текучести кадров на 9,6 процентных пунктов, сокращение сроков закрытия вакансий на 2 рабочих дня при уменьшении стоимости привлечения на 18%. Программа "Приведи друга" показала рост эффективности на 43%, а публикации о сообществах банка собрали более 25 млн просмотров. Удовлетворенность сотрудников выросла на 9%.

Премия HR Brand от hh.ru является главной площадкой для демонстрации самых эффективных кадровых практик. С каждым годом конкуренция усиливается: если в 2024 году на рассмотрение экспертов поступило 286 проектов, то в 2025 году их количество выросло до 352. В лонг-лист премии вошли 137 сильнейших решений, что сделало борьбу за награды особенно напряженной. Награды распределялись в семи основных номинациях, а также в шести специальных номинациях и трех новых HR-треках, которые стали нововведением этого года.

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