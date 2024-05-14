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ЖКХ и благоустройство Общество

Владимир Василенко: Самарская область уйдет от мусорного тарифа по метрам

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область перейдет от нормативов накопления твердых коммунальных отходов с метров на количество жителей. Об этом во вторник, 14 мая, заявил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Василенко на заседании комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Фото: Ксения Штефан

"Мы должны уйти от квадратного метра. Потребитель - всегда человек", - отметил министр. При этом он попросил "не хватать его за язык" по поводу сроков пересмотра нормативов.

Он привел пример, что один человек, живущий в большой квартире, мусорит меньше четырех, занимающих малогабаритное жилье.

Напомним, приказом регионального минэнерго в 2018 г. был утвержден норматив накопления ТКО для жителей Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Самары, Сызрани, Тольятти и Чапаевска в размере 0,091 куб. м в год с 1 кв. метра. Для остальных территорий действует норматив, установленный приказом минэнерго от 2016 г., привязанный к количеству проживающих людей (1,95 кубометра в год на человека).

Ранее норматив "от метров" безуспешно пытались через суд оспорить активисты.

На заседании комитета губдумы Владимир Василенко также выразил мнение, что "цепочка должна быть замкнута" - то есть регоператор должен отвечать и за состояние контейнерных площадок. Кроме того, он попросил "не втягивать политику", заявив, что регоператор и его контрагенты должны выяснять отношения в рамках правового поля.

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