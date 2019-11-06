Самарские активисты не смогли оспорить привязку мусорных тарифов к метражу

В среду, 6 ноября, Самарский областной суд отказал в удовлетворении исков депутатов губернской думы Алексея Краснова и Михаила Матвеева, депутата гордумы Тольятти Павла Туркова и адвоката Александра Шаронина, которые пытались оспорить приказ регионального министерства энергетики и ЖКХ от 29 декабря 2018 г. № 1023. Этим приказом утверждается норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в привязке к 1 кв. м жилой площади.

Приказ устанавливает норматив накопления ТКО для жителей Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево и Чапаевска в размере 0,091 куб. м в год с 1 кв. метра.

Именно исходя из этого норматива были установлены тарифы на вывоз мусора с 1 января 2019 г. в рамках мусорной реформы. При этом, как поясняли истцы, в рамках этого искового заявления сам тариф они не оспаривали.

"Расчет оплаты за вывоз мусора, исходя из площади квартиры, а не количества зарегистрированных или проживающих в ней, нарушает баланс прав и обязанностей и дает преимущества проживающим в малогабаритной квартире и многодетным семьям. Данным приказом нарушено единство прав и обязанностей граждан, провозглашенное в основном законе — Конституции Российской Федерации, и в Уставе Самарской области", — подчеркивал в своем исковом заявлении Александр Шаронин, добавляя, что ТБО образуются человеком, и количество проживающих в помещении находится в прямой связи и пропорции с количеством образующихся отходов.

Алексей Краснов, в свою очередь, подчеркивал, что, по его мнению, оспариваемый приказ минэнерго приводит к ограничению прав жителей городов, в отличие от тех, кто проживает на сельских территориях.

Поясним: для территорий, на которые не распространяется действие приказа № 1023, сохраняется норматив, установленный приказом минэнерго от 19 декабря 2016 г. № 804 — он "привязан" не к квадратным метрам, а к количеству проживающих людей.

"Простой пример: у меня дача, и я летом уезжаю туда на неделю. Я могу захотеть провести перерасчет: ведь пока не был дома — не производил мусор. Но я не смогу этого сделать, потому что, согласно этому приказу, у меня не будет такой возможности. А вот, например, у жителей других населенных пунктов такая возможность есть. Это же несправедливо — права у всех одинаковые", — объяснял ранее Алексей Краснов.

Тариф на вывоз мусора в Самаре признан недействующим Самарский областной суд признал недействующими два приказа - министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования, которыми устанавливались тарифы на услуги по вывозу мусора для регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс". Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими. Об этом Волга Ньюс рассказали в пресс-службе областного суда.

Михаил Матвеев в своем исковом заявлении также ссылается на некорректность установки различных схем расчета нормативов ТКО для жителей региона: одни платят с кв. м, другие — с человека. По его мнению, "это нарушает конституционный принцип равенства граждан, так как в результате выливается в различные суммы оплаты за один и тот же объем ТКО при проживании в одинаковых по размеру и типу домовладениях".

В своем твиттере Михаил Матвеев уже заявил, что это решение суда намерен обжаловать.

Напомним, с 2019 г. региональным оператором по вывозу ТКО в Самарской области является ООО "ЭкоСтройРесурс", и в этом же году жители жители стали получать отдельные квитанции за вывоз мусора. Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 г. установлены в размере 598,16 руб. за 1 куб. метр.

Отметим, в начале октября облсуд удовлетворил иск депутатов и общественников, среди которых также Алексей Краснов и Михаил Матвеев, и отменил приказы, которыми были установлены тарифы на вывоз мусора. Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими.