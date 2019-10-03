Тариф на вывоз мусора в Самаре признан недействующим

Самарский областной суд признал недействующими два приказа — министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования, которыми устанавливались тарифы на услуги по вывозу мусора для регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс". Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими. Об этом Волга Ньюс рассказали в пресс-службе областного суда.

Истцами по делу выступали сразу несколько человек, среди которых депутаты Алексей Краснов и Михаил Матвеев, а также председатель Ассоциации владельцев жилья Самарской области Вера Романюк.

"Считаем, что предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами существенно завышен, принят с нарушением норм законодательства", — поясняла ранее Вера Романюк в беседе с Волга Ньюс. Также в ассоциации прежде приводили расчеты, где на примерах конкретных ТСЖ показывали, как с применением нового тарифа стоимость услуг выросла в разы.

Утверждены тарифы на вывоз мусора в 2019 году Утверждены тарифы на услуги регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс" на 2019 год, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Согласно новому проекту приказа о нормативах накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), для городских округов будет применяться показатель на 1 кв. м общей площади жилого помещения, а не исходя из количества проживающих.

Напомним, тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО — ООО "ЭкоСтройРесурс" — были утверждены приказом областного минэнергетики и ЖКХ 18 декабря 2018 года. Этот приказ предполагал, что тариф для населения с 1 января 2019 г. будет установлен на уровне 598,16 руб. за куб. м, а с 1 июля вырастет до 619,32 руб. за 1 куб. м.

Однако в марте был опубликован новый приказ департамента ценового и тарифного регулирования, который действие предыдущего отменил. Согласно ему предельные тарифы на услуги ООО "ЭкоСтройРесурс" по обращению с ТКО с 1 июля 2019 г. остаются на прежнем уровне — 598,16 руб. за 1 куб. м (с НДС).

Облсуд сейчас отменил оба эти приказа, оставив регионального оператора без тарифа.