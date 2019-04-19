В облсуд поступил второй иск об оспаривании "мусорного" норматива

Самарский адвокат Александр Шаронин обратился в Самарский областной суд с заявлением о признании недействующим приказа регионального министерства энергетики и ЖКХ от 29 декабря 2018 г. №1023, которым утверждается норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в привязке к 1 кв. м жилой площади.

Приказ устанавливает норматив накопления ТКО для жителей Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево и Чапаевска в размере 0,091 куб. м в год с 1 кв. метра.

Для остальных муниципальных образований области сохраняется норматив, установленный приказом минэнерго от 19 декабря 2016 г. №804. Этот норматив уже "привязан" не к площади помещения, а к количеству проживающих в нем людей.

В своем заявлении Александр Шаронин поясняет, что размера установленного тарифа на вывоз ТКО он не оспаривает.

"Расчет оплаты за вывоз мусора, исходя из площади квартиры, а не количества зарегистрированных или проживающих в ней, нарушает баланс прав и обязанностей и дает преимущества проживающим в малогабаритной квартире и многодетным семьям. Данным приказом нарушено единство прав и обязанностей граждан, провозглашенное в основном законе - Конституции Российской Федерации, и в Уставе Самарской области", - подчеркивает в своем заявлении Александр Шаронин.

ТБО образуются человеком, и количество проживающих в помещении находится в прямой связи и пропорции с количеством образующихся отходов, поясняет он свою позицию.

"В приказе отсутствует логика построения нормативного акта, поскольку причинно-следственная связь между квадратным метром и количеством ТБО отсутствует абсолютно", - убежден Александр Шаронин.

Приказ о "мусорных" нормативах оспаривают в суде Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Алексей Краснов вместе с депутатом гордумы Тольятти Павлом Турковым обратились в областной суд с иском к региональному министерству энергетики и ЖКХ. Как пояснил Волга Ньюс Алексей Краснов, их претензии касаются приказа министерства №1023 от 29 декабря 2018 г., которым устанавливаются нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в городских округах области на 1 кв. метр.

Пока судом не назначена дата рассмотрения его заявления. Однако, как он сам пояснил Волга Ньюс, он будет настаивать на объединении разбирательства по его заявлению с другим аналогичным, поданными депутатом губдумы Алексеем Красновым и депутатом гордумы Тольятти Павлом Турковым. Они также обратились в облсуд в апреле текущего года с требованием о признании незаконным приказа минэнерго №1023.

Александр Шаронин в беседе с Волга Ньюс также заметил, что не против, если к его исковому заявлению присоединились бы и другие жители региона.

С заявлением об оспаривании другого, но также касающегося вывоза ТКО приказа минэнерго в Самарский в облсуд обратилась председатель Ассоциации владельцев жилья Самарской области Вера Романюк. Как ранее она рассказывала Волга Ньюс, ассоциация считает завышенным тариф на вывоз мусора и в связи с этим намерена оспорить устанавливающий его приказ министерства №846. Решение по ее иску пока судом не принято.

Напомним, региональным оператором по вывозу ТКО в Самарской области является ООО "ЭкоСтройРесурс". К работе регоператор приступил с начала 2019 года. Теперь жители получают отдельные квитанции за вывоз мусора. Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 г. установлены в размере 598,16 руб. за 1 куб. метр.