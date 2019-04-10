Приказ о "мусорных" нормативах оспорили в суде

Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Алексей Краснов вместе с депутатом гордумы Тольятти Павлом Турковым обратились в областной суд с иском к региональному министерству энергетики и ЖКХ. Как пояснил Волга Ньюс Алексей Краснов, их претензии касаются приказа министерства №1023 от 29 декабря 2018 г., которым устанавливаются нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в городских округах области на 1 кв. метр.

Оспариваемым приказом утверждается норматив накопления ТКО для жителей Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Самары, Сызрани, Тольятти и Чапаевска в размере 0,091 куб. м в год с 1 кв. метра.

Для остальных территорий сохраняется норматив, установленный приказом минэнерго от 19 декабря 2016 г. №804 - он "привязан" не к квадратным метрам, а к количеству проживающих людей.

Как подчеркнул Алексей Краснов, депутаты в своем иске настаивают на неконституционности этого нормативно-правового акта и требуют его отмены. Алексей Краснов убежден, что оспариваемый приказ минэнерго приводит к ограничению прав жителей городов, в отличие от тех, кто проживает на сельских территориях.

"Почему я решил оспорить этот приказ? Простой пример: у меня дача, и я летом уезжаю туда на неделю. Я могу захотеть провести перерасчет: ведь пока не был дома - не производил мусор. Но я не смогу этого сделать, потому что, согласно этому приказу, у меня не будет такой возможности. А вот, например, у жителей других населенных пунктов такая возможность есть. Это же несправедливо - права у всех одинаковые", - объясняет Алексей Краснов.

Регоператор ТКО расширил состав владельцев В структуре руководства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс" произошли изменения. Директором общества с 11 января 2019 г. стала Наталья Ржевская. Вместе с исполнительным директором компании Вячеславом Дормидонтовым, также возглавляющим ООО СК "Родник", она входит в состав комитета по МСУ совета депутатов Советского района Самары.

Он подчеркивает, что в иске не оспаривается тариф. "Это все отдельно. Мы сейчас готовимся. Не хотим, чтобы одним иском сняты были все претензии", - пояснил Краснов.

Согласно материалам облсуда, дело готовится к рассмотрению.

Это уже не первая попытка оспаривания нормативно-правовых документов, регулирующих проведение "мусорной реформы". Так, в марте в облсуд обращалась Ассоциация владельцев жилья Самарской области. В нее входят физлица, а также более 468 юридических лиц (ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК), занимающихся управлением многоквартирными домами. Ответчиком выступало областное минэнерго, в качестве заинтересованного лица был привлечен региональный оператор по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс".

Ассоциация хотела признать незаконным приказ министерства от 18 декабря 2018 г. №846, которым устанавливается предельный тариф на услугу по вывозу мусора.

"Считаем, что предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами существенно завышен, принят с нарушением норм законодательства", - указывали представители Ассоциации в своем исковом заявлении. Также они приводят расчеты, где на примерах конкретных ТСЖ показывают, как с применением нового тарифа стоимость услуг выросла в разы.

Однако облсуд суд отказался принять заявление от Ассоциации владельцев жилья, сославшись на то, что она является ненадлежащим истцом.

В связи с этим, как рассказала Волга Ньюс председатель Ассоциации Вера Романюк, она намерена в ближайшие дни подать в облсуд новый иск для оспаривания спорного приказа минэнерго - от себя лично. Также, по ее словам, с аналогичным заявлением в Арбитражный суд Самарской области планирует обратиться одно из самарских ТСЖ.

И Вера Романюк, и Алексей Краснов в беседе с Волга Ньюс особое внимание уделили тому, что не видят никаких изменений в лучшую сторону в части работы по обращению с ТКО - соответственно, никаких объективных причин для роста стоимости услуг они не видят.

Утверждены тарифы на вывоз мусора в 2019 году Утверждены тарифы на услуги регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс" на 2019 год, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Согласно новому проекту приказа о нормативах накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), для городских округов будет применяться показатель на 1 кв. м общей площади жилого помещения, а не исходя из количества проживающих.

Напомним, ООО "ЭкоСтройРесурс" было избрано региональным оператором по вывозу ТКО в Самарской области по итогам конкурса, который прошел в октябре 2018 года. К работе регоператор приступил с начала 2019 года. Теперь жители получают отдельные квитанции за вывоз мусора.

"Максимальная приведенная стоимость услуги регионального оператора" на территории всей Самарской области на период до 2027 г. включительно составляет 54,9 млрд рублей.

Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - были утверждены приказом областного минэнергетики и ЖКХ 18 декабря 2018 года. Этот приказ предполагал, что тариф для населения с 1 января 2019 г. будет установлен на уровне 598,16 руб. за 1 куб. м, а с 1 июля вырастет до 619,32 руб. за 1 куб. метр.

Однако весной 2019 г. департамент ценового и тарифного регулирования региона издал новый приказ, согласно которому предельные тарифы на услуги "ЭкоСтройРесурса" с 1 июля 2019 г. составят 598,16 руб. за 1 куб. м (с НДС), то есть расти не будут. Кстати, этот документ отменяет действие предыдущего приказа - №846.

Напомним, в феврале 2019 г. о планах по корректировке нормативов накопления коммунальных отходов говорил и министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков. Более того, он заявлял, что эта работа уже ведется.

"Учитывая, что для пересмотра нормативов накопления необходимо проведение сезонных замеров по объекту каждой категории, независимо от периодичности вывоза отходов, в настоящее время ведется подготовка к проведению весенних замеров", - пояснял тогда Сергей Марков.