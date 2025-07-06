В Тольятти при столкновении Largus и Logan пострадали четыре человека

В субботу, 6 июля, в Автозаводском районе Тольятти 70-летний водитель за рулем Lada Largus столкнулся с Renault Logan под управлением 58-летнего мужчины, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 14:35 "Ларгус", осуществляя движение по ул. Борковской, в районе здания № 37, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении Renault Logan, который двигался во встречном направлении.

Пострадали 53-летний пассажир и водитель Renault Logan, пассажиры Lada Largus — 12-летний и 14-летний мальчики. Их отвезли на скорой в больницу и назначили амбулаторное лечение.