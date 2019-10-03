"ЭкоСтройРесурс" будет обжаловать решение суда об отмене тарифа на вывоз мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО "ЭкоСтройРесурс" — намерен подать апелляционную жалобу на решение Самарского областного суда, который признал недействующими тарифы на его услуги по вывозу мусора.

"Возможными последствиями исполнения вышеуказанного решения может стать прекращение действия тарифов на услуги, оказываемые региональным оператором. Это следует из оглашенной резолютивной части вынесенного решения. Однако мы подчеркиваем, что такие последствия могут возникнуть исключительно с момента вступления вынесенного решения в законную силу. ООО "ЭкоСтройРесурс" как участник судебного процесса намерено обжаловать судебное решение в вышестоящей инстанции. Вступление вынесенного 3 октября 2019 г. решения в законную силу откладывается до принятия вышестоящим судом судебных актов по поданным жалобам", - подчеркивает председатель правления "ЭкоСтройРесурса" Михаил Захаров.

В продолжение он добавляет, что на данный момент установленный текущий тариф считается действующим. "Все возможные последствия исполнения вынесенного решения не распространяются на весь период действия обжалованных тарифов (то есть с 1 января 2019 г. по настоящее время) до вынесения судебного решения по жалобам участников процесса. Призывы отдельных граждан к отказу от оплаты регоператору стоимости оказанных услуг и требованиям перерасчета явно противоречат смыслу принятого судебного решения и откровенно преждевременны", - добавил Захаров.

Отметим, прежде один из истцов по этому делу, депутат губернской думы Михаил Матвеев в Twitter действительно писал, что якобы за вывоз мусора теперь можно не платить. Также в своем посте депутат заявлял, будто "регоператор не вправе сейчас взыскивать задолженность" и что после вступления решения в силу те, "кто платил", смогут подать "иск на возврат сумм (перерасчет)".

Михаил Захаров при этом подчеркнул, что ООО "ЭкоСтройРесурс" продолжает оказывать услуги по действующим тарифам.

"В случае необходимости компания предпримет все законные действия по взысканию образовавшейся задолженности. Любые требования перерасчета на основании данного решения суда незаконны", - подытожил он.

Напомним, 3 октября Самарский облсуд признал недействующими два приказа - министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования, которыми устанавливались тарифы на услуги по вывозу мусора для регоператора ООО "ЭкоСтройРесурс". Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими. Пока решение в законную силу не вступило.

Согласно отмененным приказам, предельные тарифы на услуги "ЭкоСтройРесурса" по обращению с ТКО были установлены в размере 598,16 руб. за 1 куб. м (с НДС).