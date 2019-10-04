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ЖКХ и благоустройство Общество

Денис Волков: "Министерство не смогло обосновать тарифы на вывоз мусора из-за некорректной терсхемы"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Причиной проблем с тарифом на вывоз ТКО в Самарской области стала неверно составленная территориальная схема обращения с отходами. Таким мнением с "Волга Ньюс" поделился зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы Денис Волков.

Фото: Фото предоставлено автором

Напомним, в четверг, 3 октября, Самарский областной суд отменил приказ об установлении единого предельного тарифа на вывоз мусора в регионе. Служители Фемиды признали недействующими два приказа: министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования.

"Суд, принимая такое решение, руководствовался интересами граждан и это правильно, — считает депутат. — Оно, конечно, будет обжаловано, и каков будет итог — мы не знаем. Но здесь важно, чтобы министерство энергетики и ЖКХ увидело и правильно восприняло свои ошибки. Ведь в основе беспрецедентного решения суда об отмене тарифа — неспособность министерства обосновать этот тариф. А почему это произошло? Территориальная схема по обращению с ТКО — основополагающий для формирования тарифа документ — была составлена некорректно. Я и мои коллеги неоднократно указывали на вопиющие ошибки в ней, в том числе на комитетах и круглых столах в присутствии министра. Но в итоге большинство замечаний были проигнорированы и регоператор приступил к работе по этой схеме".

По его словам, регоператор, в свою очередь, оказался заложником ситуации — компания работает в рамках определенного министерством тарифа.

"Сейчас министерство ЖКХ и энергетики готовит поправки к этой схеме, но почему-то не привлекает к этой работе ни депутатский корпус, ни общественников, ни научное сообщество. Если решения будут приняты кулуарно, мы опять наступим на те же грабли. И это очень серьезно, ведь схема ляжет в основу нового тарифа, который вступит в силу с января 2020 года. А утвержден он будет уже на восемь лет. Если суд, чисто гипотетически, отменит и его, то все убытки, которые понесет регоператор по вине министерства, будут компенсированы ему из областного бюджета, то есть жителей Самарской области", — указывает Денис Причиной проблем с тарифом на вывоз ТКО в Самарской области стала неверно составленная территориальная схема обращения с отходами. Таким мнением с "Волга Ньюс" поделился зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы Денис Волков..

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