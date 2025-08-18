В Волжском районе под колесами грузовика погибли два электровелосипедиста

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Волжском районе в понедельник, 18 августа, около 16:00 на 4 км автомобильной дороги "Мостовой — переход Кировский" в районе с. Черноречье произошел наезд автомобиля Isuzu на двух людей, управляющих электровелосипедами.

Фото: Прокуратура Самарской области