Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

В Самарской области практически исчерпаны мощности действующих мусорных полигонов. Об этом директор регоператора по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - Михаил Захаров заявил во вторник, 14 мая, на заседании комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

"Мощности действующих полигонов практически исчерпаны. Это не преувеличение, это факт. ГУП "Экология" должен завершить деятельность на следующий год. Он принимает 300 тысяч тонн отходов в год - около 30%. Регион о проблеме знает. Должны создаваться новые объекты. Если они не появятся, то придется складировать отходы в поле", - рассказал Михаил Захаров.

Из доклада следует, что среднегодовой объем ТКО, образующихся в регионе, составляет 1,15 млн тонн. Они отправляются на восемь мусоросортировочных комплексов и 10 полигонов для неперерабатываемых отходов.

Также Захаров сообщил, что более 60% контейнерных площадок в регионе не соответствуют требованиям СанПиН. При этом 3230 площадок необходимо построить.