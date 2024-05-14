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ЖКХ и благоустройство Общество

Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области практически исчерпаны мощности действующих мусорных полигонов. Об этом директор регоператора по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - Михаил Захаров заявил во вторник, 14 мая, на заседании комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Фото: Ксения Штефан

"Мощности действующих полигонов практически исчерпаны. Это не преувеличение, это факт. ГУП "Экология" должен завершить деятельность на следующий год. Он принимает 300 тысяч тонн отходов в год - около 30%. Регион о проблеме знает. Должны создаваться новые объекты. Если они не появятся, то придется складировать отходы в поле", - рассказал Михаил Захаров.

Из доклада следует, что среднегодовой объем ТКО, образующихся в регионе, составляет 1,15 млн тонн. Они отправляются на восемь мусоросортировочных комплексов и 10 полигонов для неперерабатываемых отходов.

Также Захаров сообщил, что более 60% контейнерных площадок в регионе не соответствуют требованиям СанПиН. При этом 3230 площадок необходимо построить.

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