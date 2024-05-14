Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

В Самарской области практически исчерпаны мощности действующих мусорных полигонов. Об этом директор регоператора по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - Михаил Захаров заявил во вторник, 14 мая, на заседании комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.
"Мощности действующих полигонов практически исчерпаны. Это не преувеличение, это факт. ГУП "Экология" должен завершить деятельность на следующий год. Он принимает 300 тысяч тонн отходов в год - около 30%. Регион о проблеме знает. Должны создаваться новые объекты. Если они не появятся, то придется складировать отходы в поле", - рассказал Михаил Захаров.
Из доклада следует, что среднегодовой объем ТКО, образующихся в регионе, составляет 1,15 млн тонн. Они отправляются на восемь мусоросортировочных комплексов и 10 полигонов для неперерабатываемых отходов.
Также Захаров сообщил, что более 60% контейнерных площадок в регионе не соответствуют требованиям СанПиН. При этом 3230 площадок необходимо построить.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!