Регоператор сравнил темпы роста тарифов ЖКХ в Самарской области

Мусорный тариф в Самарской области повышался лишь один раз за шесть лет, в то время как рост других тарифов в сфере ЖКХ за этот период находится в диапазоне от 33 до 77%. Такая информация прозвучала во вторник, 14 мая, на заседании комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

На комитете с отчетом о деятельности "ЭкоСтройРесурса" выступил его директор Михаил Захаров. Значительная часть отчета была посвящена недофинансированию регоператора из-за того, что с 2019 г. тариф повышался однажды и лишь на 4%. При этом затраты "внутри тарифа" выросли куда значительнее — от 54% на топливо до 170% на услуги компаний, занимающихся обработкой и захоронением отходов. При этом рост других тарифов в сфере ЖКХ за этот период находится в диапазоне от 33 до 77%.

"Хотел бы акцентировать из чего состоит тариф регионального оператора. Львиную долю занимает транспортирование отходов — 73%, 12% это обработка твердых коммунальных отходов, 14% это захоронение. Непосредственно 1% это затраты регионального оператора на заключение договоров, - рассказал Михаил Захаров. - Все эти средства в полном объеме выплачиваются: объектам размещения (полигонам), сортировочным станциям, лицензированным транспортным компаниям. Сюда входит оплата труда порядка пяти тысяч сотрудников отрасли, которые задействованы в погрузке/разгрузке, сортировке и захоронении отходов. И эксплуатационные затраты сортировок, полигонов и так далее".

Он также сообщил, что собираемость платы за услуги регоператора составляет 91-92%. При этом "ЭкоСтройРесурс" имеет дебиторскую задолженность в 3,5 млрд руб., 1,8 млрд из которых приходится на физлиц.

"В отрасли ТКО по затратам, которые оплачиваются текущим тарифом, рост тарифов операторов возрос многократно, выросла стоимость топлива и запчастей. А также появились пять новых сортировочных комплексов, что повлекло увеличение транспортного плеча, число погрузок и разгрузок. При этом повышение тарифа было лишь однажды за шесть лет на 4%. При таком раскладе регоператор по обращению с ТКО — ООО "ЭкоСтройРесурс" — столкнется с угрозой банкротства уже в ближайший год", - предупредил Захаров.