Министерство промышленности Самарской области получило патент на бренд "Территория Моды"

Министерство промышленности и торговли Самарской области 15 мая получило официальное свидетельство на бренд "Территория Моды". Это подтверждает исключительные права на использование торговой марки в модной индустрии.

С 2022 г. бренд ассоциируется с крупными маркет-фестивалями в Самаре, поддерживающими легкую промышленность региона. Теперь у министерства есть больше возможностей защищать интеллектуальную собственность и продвигать самарских дизайнеров и производителей на российском и международном рынках.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков считает, что регистрация бренда поможет сохранить уникальность проекта и расширить его, привлекая новых участников и партнеров.

Это открывает перспективы для расширения фестиваля, включая выход на всероссийский уровень и развитие новых направлений моды и креативных индустрий в регионе.

Дизайнеры из Самарской области, объединенные уже запатентованным региональным брендом минпромторга "Территория моды", приняли участие в модных мероприятиях в Ульяновске. Бренды KOSMONAVT1984, YANIK ART, Артель "ВОСКРЕСЕНИЕ" и NK DESIGN показали свои коллекции и тренды нового сезона. Координатор проекта, генеральный продюсер Маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области", член Союза дизайнеров России Мария Казак отметила, что участие создало новые связи между российскими дизайнерами и укрепило модное сообщество страны.