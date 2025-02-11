Михаил Матвеев: "Там, где метро уже построено, его необходимо достроить до необходимого пассажиропотока"

Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев достаточно резко высказался о недозагруженности самарской подземки и отсутствии планов ее дальнейшего развития в Самаре.

Для такого города-миллионника, как Самара, метро - принципиально важный вид транспорта. Оно спасает горожан от 10-балльных пробок, зимой от снегопадов и морозов, летом - от 40-градусной жары, осенью - от дождей... Однако со строительством и эксплуатацией подземки в городе связано много вопросов, из-за чего часто возникают дискуссии.

Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.

Михаил Матвеев, доктор исторических наук, депутат Государственной думы РФ:

"Соглашусь с губернатором, что тянуть линию метро до стадиона точно не нужно. А вот от планов довести метро после станции "Театральная" до ж/д вокзала в перспективе отказываться не нужно. Именно от того метро и недозагружено, что недоделано.

Вячеслав Федорович в своем высказывании явно опирается на позицию Марата Хуснуллина, заместителя председателя правительства России, который заявил, что метро целесообразно строить там, где гарантирован пассажирский поток не менее 30 тысяч человек в час - в таком случае это экономически обоснованно. Если же в городе ветка везет только 10 тысяч человек в час, то тогда лучше строить скоростной трамвай, который служит альтернативой метро.

Однако там, где метро уже построено, его необходимо достроить до необходимого пассажиропотока. Чтобы было не семь-восемь станций, а 12-15 по крайней мере. У нас всего около 15 городов-миллионников. В СССР в них метро строилось за счет союзного бюджета, а сейчас все сбросили на регионы. Нужно восстановить федеральное финансирование. Но даже без него Самарская область в состоянии строить метро. Мы - регион-донор, один из немногих в России. Однако нужны правильные приоритеты. Прошлый губернатор Азаров "подписался" под строительство моста через Волгу, по которому мы в ближайшее десятилетие должны ежегодно платить частному концессионеру шесть-девять миллиардов в год. Это практически одна станция метро в два года. Вопрос риторический: если мы так богаты, чтобы за свой счет строить федеральный объект явно не регионального значения, почему мы не можем построить в Самаре еще пять-шесть станций метро?"