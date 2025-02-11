Михаил Матвеев: "Там, где метро уже построено, его необходимо достроить до необходимого пассажиропотока"

Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев достаточно резко высказался о недозагруженности самарской подземки и отсутствии планов ее дальнейшего развития в Самаре.
Для такого города-миллионника, как Самара, метро - принципиально важный вид транспорта. Оно спасает горожан от 10-балльных пробок, зимой от снегопадов и морозов, летом - от 40-градусной жары, осенью - от дождей... Однако со строительством и эксплуатацией подземки в городе связано много вопросов, из-за чего часто возникают дискуссии.
Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.
Михаил Матвеев, доктор исторических наук, депутат Государственной думы РФ:
"Соглашусь с губернатором, что тянуть линию метро до стадиона точно не нужно. А вот от планов довести метро после станции "Театральная" до ж/д вокзала в перспективе отказываться не нужно. Именно от того метро и недозагружено, что недоделано.
Вячеслав Федорович в своем высказывании явно опирается на позицию Марата Хуснуллина, заместителя председателя правительства России, который заявил, что метро целесообразно строить там, где гарантирован пассажирский поток не менее 30 тысяч человек в час - в таком случае это экономически обоснованно. Если же в городе ветка везет только 10 тысяч человек в час, то тогда лучше строить скоростной трамвай, который служит альтернативой метро.
Однако там, где метро уже построено, его необходимо достроить до необходимого пассажиропотока. Чтобы было не семь-восемь станций, а 12-15 по крайней мере. У нас всего около 15 городов-миллионников. В СССР в них метро строилось за счет союзного бюджета, а сейчас все сбросили на регионы. Нужно восстановить федеральное финансирование. Но даже без него Самарская область в состоянии строить метро. Мы - регион-донор, один из немногих в России. Однако нужны правильные приоритеты. Прошлый губернатор Азаров "подписался" под строительство моста через Волгу, по которому мы в ближайшее десятилетие должны ежегодно платить частному концессионеру шесть-девять миллиардов в год. Это практически одна станция метро в два года. Вопрос риторический: если мы так богаты, чтобы за свой счет строить федеральный объект явно не регионального значения, почему мы не можем построить в Самаре еще пять-шесть станций метро?"
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.