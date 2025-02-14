Транспортный эксперт Павел Яблоков: "Пересадка с метро на наземный транспорт должна быть бесплатной"

Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев заявил об отсутствии планов по дальнейшему развитию метрополитена в Самаре.

Дискуссии вокруг строительства подземки в городе идут не один год. Мнения варьируются "от слишком дорого" до "город-миллионник без метро встанет в пробках".

Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.

Павел Яблоков, главный редактор интернет-издания "TR.ru — Транспорт в России":

Фото: предоставлено спикером

Ряд метрополитенов бывшего СССР строился, в первую очередь ориентируясь на крупные промзоны, а не для связи окраинных районов и центра города. Время показало, что такой подход не самый лучший — количество людей, занятых на крупных предприятиях, сократилось, в то время как деловая активность в центре остаётся примерно на одинаковом уровне.

Интервалы движения в 10-12 минут, как в Самарском метро, — пожалуй, самые высокие из метрополитенов России. И то, что линия не доходит до центра города — одна из причин тому. Реализация нынешнего строительства продления по направлению к центру города позволит увеличить пассажиропоток, даст возможность благодаря оборотным тупикам сократить интервалы (если иметь достаточное количество составов).

Не менее важна для роста пассажиропотока интеграция с другими видами транспорта. Первая (и единственная) линия Самарского метро не проходит через железнодорожный вокзал — эту роль оставили для второй линии, которая так и может остаться лишь на бумаге. В то же время с пригородными поездами метро можно интегрировать на станции "Кировская", сформировав удобную пересадку на станцию Пятилетка в ходе создания транспортно-пересадочного узла — его планирует реализовать РЖД, проект уже прошёл Главгосэкспертизу.

Не менее важна и финансовая интеграция. Пересадка с метро на наземный транспорт (трамвай, автобус, троллейбус) должна быть бесплатной, или хотя бы в 1,5 раза дешевле, чем разовый проезд отдельно на метро и трамвае. Безлимитный проездной билет позволяет совершать поездки, но далеко не у всех пассажиров частота пользования транспорта такова, чтобы им было выгодно тратить более 2000 рублей. Поэтому в условиях не самых низких интервалов движения и необходимости дополнительно оплачивать такой сервис пассажиропоток в метро формируется не самым лучшим образом.

Завершение уже начатого строительства последнего участка единственной линии метро повысит пассажиропотоки и эффективность этого вида транспорта в Самаре. Далее городу следует обратить внимание на модернизацию и развитие трамвайной сети, имеющей лучшие провозные возможности среди видов наземного транспорта. При этом капитальные затраты на развитие трамвайной сети значительно ниже стоимости строительства такой же протяжённости участка метро. А охват городских районов трамвайной сетью уже сейчас на порядок выше линии метро. И, повторюсь, все виды транспорта должны дополнять друг друга, и работать в общей тарифной системе, делая пересадки удобными для пассажиров.