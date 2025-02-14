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Строительство Строительство и недвижимость

Транспортный эксперт Павел Яблоков: "Пересадка с метро на наземный транспорт должна быть бесплатной"

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев заявил об отсутствии планов по дальнейшему развитию метрополитена в Самаре.

Дискуссии вокруг строительства подземки в городе идут не один год. Мнения варьируются "от слишком дорого" до "город-миллионник без метро встанет в пробках".

Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.

Павел Яблоков, главный редактор интернет-издания "TR.ru — Транспорт в России":

Фото: предоставлено спикером

Ряд метрополитенов бывшего СССР строился, в первую очередь ориентируясь на крупные промзоны, а не для связи окраинных районов и центра города. Время показало, что такой подход не самый лучший — количество людей, занятых на крупных предприятиях, сократилось, в то время как деловая активность в центре остаётся примерно на одинаковом уровне.
Интервалы движения в 10-12 минут, как в Самарском метро, — пожалуй, самые высокие из метрополитенов России. И то, что линия не доходит до центра города — одна из причин тому. Реализация нынешнего строительства продления по направлению к центру города позволит увеличить пассажиропоток, даст возможность благодаря оборотным тупикам сократить интервалы (если иметь достаточное количество составов).

Не менее важна для роста пассажиропотока интеграция с другими видами транспорта. Первая (и единственная) линия Самарского метро не проходит через железнодорожный вокзал — эту роль оставили для второй линии, которая так и может остаться лишь на бумаге. В то же время с пригородными поездами метро можно интегрировать на станции "Кировская", сформировав удобную пересадку на станцию Пятилетка в ходе создания транспортно-пересадочного узла — его планирует реализовать РЖД, проект уже прошёл Главгосэкспертизу.

Не менее важна и финансовая интеграция. Пересадка с метро на наземный транспорт (трамвай, автобус, троллейбус) должна быть бесплатной, или хотя бы в 1,5 раза дешевле, чем разовый проезд отдельно на метро и трамвае. Безлимитный проездной билет позволяет совершать поездки, но далеко не у всех пассажиров частота пользования транспорта такова, чтобы им было выгодно тратить более 2000 рублей. Поэтому в условиях не самых низких интервалов движения и необходимости дополнительно оплачивать такой сервис пассажиропоток в метро формируется не самым лучшим образом.

Завершение уже начатого строительства последнего участка единственной линии метро повысит пассажиропотоки и эффективность этого вида транспорта в Самаре. Далее городу следует обратить внимание на модернизацию и развитие трамвайной сети, имеющей лучшие провозные возможности среди видов наземного транспорта. При этом капитальные затраты на развитие трамвайной сети значительно ниже стоимости строительства такой же протяжённости участка метро. А охват городских районов трамвайной сетью уже сейчас на порядок выше линии метро. И, повторюсь, все виды транспорта должны дополнять друг друга, и работать в общей тарифной системе, делая пересадки удобными для пассажиров.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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