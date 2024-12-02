От впечатлений — до сувениров: в Самарской области путешественники найдут много интересного

За первое полугодие 2024 года в регионе отдохнули более двух миллионов человек. Путешественники давно оценили не только мегаполис с историей — Самару и ее достопримечательности, но и облюбовали пляжи, заповедные территории и другие города. Интерес к региону растет с каждым годом, а Туристский информационный центр (ТИЦ) Самарской области помогает путешественникам во всех вопросах, начиная от создания уникального маршрута до игр для детей.

Всегда подскажут

Знакомство с Самарой обычно начинается с любимой всеми набережной и центра города. Туристам есть из чего выбрать: окунуться в историю, посетив бункер Сталина, или узнать больше об искусстве, побывав в театрах, костеле, музеях. Об этом и многом другом путешественники узнают, посетив офис Туристского информационного центра Самарской области, который находится рядом с главными достопримечательности города: на улице Фрунзе, 140. Именно здесь можно получить массу полезной информации.

Сотрудники ТИЦ обязательно подскажут: где остановиться, как добраться до отеля, какие достопримечательности посмотреть, куда сходить пообедать, что привезти домой из Самары. Самое главное, что в этом офисе помогут выбрать экскурсию и решить все сопутствующие вопросы, чтобы путешествие было максимально комфортным.

Маршрут построен

В офисе ТИЦ всегда можно найти брошюры, информационные листовки и путеводители, которые обязательно пригодятся туристам и позволят им легче ориентироваться в городе и за его пределами. В буклетах, картах, каталогах много интересного о достопримечательностях, маршрутах, истории, культуре и индустрии развлечений самарского региона.

Полиграфическая продукция ТИЦ содержит рекомендации и советы от местных экспертов по целому ряду актуальных для путешественника вопросов, связанных с выбором точек питания, магазинов, отелей и решения других вопросов, чтобы от путешествия остались только приятные впечатления.

"Для продвижения Самарской области на федеральном и региональном уровне ТИЦ проводит большую работу. Создана уникальная линейка детских сувениров и полиграфической продукции — карты, каталоги. Эти материалы предоставляют важные сведения о достопримечательностях, маршрутах, а также раскрывают культурную и историческую сущность Самарской области. Благодаря работе ТИЦ, туристы получают все необходимые инструменты для планирования своего путешествия и погружения в уникальную Самарскую область", — отметила директор ТИЦ Анна Павкина.

Действительно, в линейке полиграфической продукции можно найти информацию на любой вкус: о гастрономии, медицине, религии и многом другом.

Детские игры

Позаботились в ТИЦ о юных путешественниках: для них подготовили большой, красочный информационный каталог, карту, игры, сувениры с самарской тематикой.

Специальная раскраска "КультСамара" придумана таким образом, чтобы дети они могли весело провести время и проявили свои творческие способности. Сюжеты на страницах могут быть разными, все зависит от фантазии, а для их оформления подойдут краски, карандаши, фломастеры.

Сразу несколько игр-бродилок: "Мемо", "КультСамара" выпустили в ТИЦ для мальчиков и девочек. Играя в них, ребята могут узнать о самых интересных местах Самарской области, о скульптурах и памятниках. Маленькое почти виртуальное путешествие позволит юным туристам исследовать город и открывать тайны произведений искусства, находящихся в Самаре.

О Дяде Степе и Буратино подрастающему поколению напомнят в детской игре-бродилке "КультСамара", а еще на память останутся браслеты с изображением любимых героев детских книжек. Эти и другие сувениры станут ярким дополнением к прекрасным впечатлениям.

Большая компания

Для корпоративных клиентов и туристских групп ТИЦ стал местом встречи и началом большего путешествия. В помощь уже готов информационный каталог по MICE-туризму. В нем собрана информация о деловых площадках, которые помогут привлечь больших партнеров из других регионов и даже стран.

Большое значение в перспективе для взаимодействия имеет появление совместной цифровой платформы, где можно будет выбрать и забронировать удобную дату, заказать дополнительные услуги по бронированию билетов, номеров и экскурсионному обслуживанию. Деловые мероприятия в регионе проходят постоянно, с учетом растущего интереса к региону необходимая инфраструктура будет развиваться, ТИЦ уже ведет работу в этом направлении.