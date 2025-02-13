Глава МОО "Союз пассажиров России" Кирилл Янков: "Строительство Театральной ненамного увеличит востребованность метро"

Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев заявил об отсутствии планов по дальнейшему развитию метрополитена в Самаре.
Дискуссии вокруг строительства подземки в городе идут не один год. Мнения варьируются "от слишком дорого" до "город-миллионник без метро встанет в пробках".
Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.
Кирилл Янков, глава МОО "Союз пассажиров России":
"Самарское метро начали строить исходя из необходимости доставить людей на заводы. Но направления движения жителей изменились, а до центра города станции так и не построили, поэтому в метрополитене Самары такой маленький пассажиропоток. Есть и другие причины: отсутствие метрополитена в районе железнодорожного вокзала, отдаленность исторического центра от станций, неудобство пересадок с метро на электрички. А удобную пересадку между метро Кировская и платформой Пятилетка так и не построили.
Строительство станции Театральная увеличит востребованность метро, но ненамного. Проблему низкого пассажиропотока помогут решить отдельные меры: развитие территорий вокруг станций, введение единых билетов на метро и электрички, формирование системы бесплатных пересадок. Все это будет стимулировать самарчан пользоваться метрополитеном. Надо было начинать строить станцию Театральная раньше, а не тратить миллиарды на так и недостроенные тупики за станцией Алабинская, без которых можно было бы обойтись.
Альтернативой метро может стать ускоренный трамвай. Здесь тоже много работы: нужно обновлять подвижной состав, ускорять вагоны, делать пересадки с трамвая на метро более комфортными. Чтобы людям не приходилось идти от станции до трамвайной остановки ещё лишние 200 метров, как это происходит, например, у станции метро Алабинская".
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.