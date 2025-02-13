Глава МОО "Союз пассажиров России" Кирилл Янков: "Строительство Театральной ненамного увеличит востребованность метро"

Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев заявил об отсутствии планов по дальнейшему развитию метрополитена в Самаре.

Дискуссии вокруг строительства подземки в городе идут не один год. Мнения варьируются "от слишком дорого" до "город-миллионник без метро встанет в пробках".

Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.

Кирилл Янков, глава МОО "Союз пассажиров России":

"Самарское метро начали строить исходя из необходимости доставить людей на заводы. Но направления движения жителей изменились, а до центра города станции так и не построили, поэтому в метрополитене Самары такой маленький пассажиропоток. Есть и другие причины: отсутствие метрополитена в районе железнодорожного вокзала, отдаленность исторического центра от станций, неудобство пересадок с метро на электрички. А удобную пересадку между метро Кировская и платформой Пятилетка так и не построили.

Строительство станции Театральная увеличит востребованность метро, но ненамного. Проблему низкого пассажиропотока помогут решить отдельные меры: развитие территорий вокруг станций, введение единых билетов на метро и электрички, формирование системы бесплатных пересадок. Все это будет стимулировать самарчан пользоваться метрополитеном. Надо было начинать строить станцию Театральная раньше, а не тратить миллиарды на так и недостроенные тупики за станцией Алабинская, без которых можно было бы обойтись.

Альтернативой метро может стать ускоренный трамвай. Здесь тоже много работы: нужно обновлять подвижной состав, ускорять вагоны, делать пересадки с трамвая на метро более комфортными. Чтобы людям не приходилось идти от станции до трамвайной остановки ещё лишние 200 метров, как это происходит, например, у станции метро Алабинская".