В музее "Самара космическая" можно увидеть запуск ракеты "Союз"

Туристам, которые интересуются техническими достижениями нашей страны, обязательно стоит побывать в музейно-выставочном центре "Самара космическая".
Сегодня основная экспозиция находится в ТЦ "Гудок" (улица Красноармейская, 131), поскольку рядом со зданием музея на проспекте Ленина, 21 строится планетарий.
Посетителям предложат совершить настоящее путешествие: с помощью виртуальной реальности все желающие могут увидеть запуск ракеты на Байконуре, полетать на космическом корабле и выйти в открытый космос.
А те, кто хочет вдохновиться видами мощных ракетных сопел и сделать яркие фото, могут приехать на проспект Ленина и своими глазам увидеть настоящую ракету-носитель "Союз" высотой 68 метров. Она установлена на фасаде музея и видна издалека.
Какими еще экспонатами может удивить музей, узнаете, посмотрев наш фоторепортаж.
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