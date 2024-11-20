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Туризм Общество

В музее "Самара космическая" можно увидеть запуск ракеты "Союз"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Туристам, которые интересуются техническими достижениями нашей страны, обязательно стоит побывать в музейно-выставочном центре "Самара космическая".

Фото: фотобанк Лори

Сегодня основная экспозиция находится в ТЦ "Гудок" (улица Красноармейская, 131), поскольку рядом со зданием музея на проспекте Ленина, 21 строится планетарий.

 

Посетителям предложат совершить настоящее путешествие: с помощью виртуальной реальности все желающие могут увидеть запуск ракеты на Байконуре, полетать на космическом корабле и выйти в открытый космос.

А те, кто хочет вдохновиться видами мощных ракетных сопел и сделать яркие фото, могут приехать на проспект Ленина и своими глазам увидеть настоящую ракету-носитель "Союз" высотой 68 метров. Она установлена на фасаде музея и видна издалека.

Какими еще экспонатами может удивить музей, узнаете, посмотрев наш фоторепортаж.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
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В музее "Самара космическая" можно увидеть запуск ракеты "Союз"

В музее "Самара космическая" можно увидеть запуск ракеты "Союз"

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