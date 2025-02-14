Владислав Булгаков: "Если уж метро есть, то нужно над ним работать"

Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев заявил об отсутствии планов по дальнейшему развитию метрополитена в Самаре.
Дискуссии вокруг строительства подземки в городе идут не один год. Мнения варьируются "от слишком дорого" до "город-миллионник без метро встанет в пробках".
Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.
Владислав Булгаков, транспортный аналитик:
Тема с самарским метрополитеном неоднозначная — многие эксперты говорят, что в Самаре этот вид транспорта просто не нужен. Но я считаю, что если уж метро есть, то нужно над ним работать. Очевидно, чтобы в Самаре метро было востребовано пассажирами, необходимо продолжать строить первую линию метро после станции "Театральная", вглубь центра.
Чтобы метрополитен работал более эффективно, необходима оптимизация маршрутной сети, в рамках которой придётся урезать ряд магистральных маршрутов, дублирующих метро. Это достаточно кардинальная мера, но если стоит задача превратить этот вид транспорта из "воздуховоза" в массовый транспорт, то иных путей я не вижу.
При этом метро должно быть максимально интегрировано с другими видами транспорта. В первую очередь тарифной системой с выгодными проездными и бесплатными пересадочными билетами. И желательно включить в эту систему пригородные поезда.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.