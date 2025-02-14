Владислав Булгаков: "Если уж метро есть, то нужно над ним работать"

Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев заявил об отсутствии планов по дальнейшему развитию метрополитена в Самаре.

Дискуссии вокруг строительства подземки в городе идут не один год. Мнения варьируются "от слишком дорого" до "город-миллионник без метро встанет в пробках".

Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.

Владислав Булгаков, транспортный аналитик:

Тема с самарским метрополитеном неоднозначная — многие эксперты говорят, что в Самаре этот вид транспорта просто не нужен. Но я считаю, что если уж метро есть, то нужно над ним работать. Очевидно, чтобы в Самаре метро было востребовано пассажирами, необходимо продолжать строить первую линию метро после станции "Театральная", вглубь центра.

Чтобы метрополитен работал более эффективно, необходима оптимизация маршрутной сети, в рамках которой придётся урезать ряд магистральных маршрутов, дублирующих метро. Это достаточно кардинальная мера, но если стоит задача превратить этот вид транспорта из "воздуховоза" в массовый транспорт, то иных путей я не вижу.

При этом метро должно быть максимально интегрировано с другими видами транспорта. В первую очередь тарифной системой с выгодными проездными и бесплатными пересадочными билетами. И желательно включить в эту систему пригородные поезда.