Культура

Фестиваль набережных "ВолгаФест" завершает летний сезон

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Десятый, юбилейный фестиваль набережных ВолгаФест завершает летний сезон. Фестиваль пройдет с 22 по 24 августа на первой очереди набережной. Тема фестиваля — Город-курорт.

"Мы будем много мечтать, пытаться предсказать будущее, практиковать 1001 способ жизни в городе-курорте, а еще петь хором, танцевать, блуждать в песчаных галереях, совершать открытия в музее пляжной археологии‎. Лето, Волга, любовь, красота, радость встречи с природой и восторг от последних лучей заходящего солнца. Все это — город-курорт", — делятся организаторы.

В этом году каждый желающий сможет стать гостем за "бесконечным столом"‎. Это архитектурный гиперобъект, который тянется вдоль всего пляжа и собирает вокруг себя разномастных, но объединенных любовью к искусству и науке участников. Местные музеи и творческие студии, танцевальные школы, научные сообщества и детские мастерские — всех ждут в гости за бесконечным столом.

На юбилейном "ВолгаФесте" откроется Дом культуры "Волна" прямо на пляже. Лекции, встречи с художниками, шоукейсы, стендап и показы фильмов — все самое интересное в одном месте. Помимо этого будет работать научная секция — локальные ученые и практики в научпоп манере расскажут о самом важном — культуре, здоровье и технологиях.

Площадка "Ракушка и якорь" — это творческое пространство, в котором дети вместе с профессиональными художниками и деятелями из разных областей создают экспериментальные и новаторские продукты культуры и произведения театрального искусства.

Еще одним из нововведений этого года станет площадка "Резиденции рек". В этом году "ВолгаФест" собрал представителей крупных рек со всей страны и на примере искусства предлагает увидеть, что объединяет разные регионы, проанализировать жизнь на реке в разных частях России. В программе гости с рек Ангара, Енисей, Иртыш, Кубань, Волга, Кама, Нева, реки бассейна Балтийского моря. Каждый павильон — это пространство галереи с художественной экспозицией — Резиденция конкретной реки.

Музыкальная программа традиционно предложит разнообразие музыкальных жанров: от нового блюза от БАЗАР до мэдчестера от локальных героев Bajinda Behind the Enemy Lines, от экспериментального джаза от illo trio до нежного инди-попа от YERKATT.

23 августа в рамках ВолгаФест 2025 пройдет образовательная программа, а 24 августа состоится шоукейс-фестиваль ВОЛГА ШЕПЧЕТ. Это абсолютно новый музыкальный проект, география которого охватила всю Россию. На фестиваль приедут музыкальные эксперты: журналисты, руководители фестивалей, представители стримингов и руководители музыкальных лейблов. 24 августа на сцене ВолгаФеста выступят десять отобранных групп, Экспертный совет выберет не менее 2 победителей, которые получат денежные призы, а также финалистов, которые получат другие призы.

В рамках юбилейного фестиваля команда ВолгаФеста создала интерактивный музей археологии, посвященный "пляжной культуре", где вместе с посетителями мы сначала ищем артефакты, а затем помещаем их на всеобщее обозрение в музей под открытым небом.

Одним из ярчайших событий ВолгаФест 2025 станет коллективное хорооке — это хоровое исполнение хитов российской музыки, выбранной горожанами и командой фестиваля. Хорооке — это единение и настоящий волжский дух.

Гостей фестиваля порадуют уже традиционные и любимые форматы — танцплощадка, мастерская, маркеты еды и сувениров.

Также на фестивале развернется кинетическая инсталляция "Нарисовано в небе". Проекты, собранные куратором Катей Бочавар, созданы художниками Лилей Ким, Андреем Бартеневым, Платоном Инфанте, а также партнерами программы: "Выше радуги" и "Магнит всевозможный".

Катя Бочавар об инсталляции: "Мы обратились к художникам с предложением сделать ветряки: кинетические арт-объекты на берегу Волги в Самаре. Быть частью стихии, позвать ветер себе в соавторы, это неожиданно, необычно и не просто, а потому интересно. Все эти объекты очень разные, но нам хотелось, чтобы у гостей фестиваля сложилось единое впечатление от этих работ, которые дают нам возможность увидеть ветер и которые объединяет песок и вода. Человек ставит себя в добровольную зависимость от сил природы, предлагает искусство облакам и дождю".

Программа фестиваля - по ссылке.

Фестиваль организован при поддержке правительства Самарской области. Генеральный партнер: Магнит. Официальные партнеры: Ингосстрах, Самокат. Партнеры: Супра Самара, Фитнес Шок. Технические партнеры: Метромакс, Ассет.

