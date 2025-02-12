Анна Жоголева: "В вопросе метро борьба идет за минуты"

Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев заявил об отсутствии планов по дальнейшему развитию метрополитена в Самаре.
Дискуссии вокруг строительства подземки в городе идут не один год. Мнения варьируются "от слишком дорого" до "город-миллионник без метро встанет в пробках".
Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.
Анна Жоголева, доцент кафедры "Градостроительство" ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет":
Главная проблема метро — несоответствие основных пассажирских потоков в городе и трассировки метрополитена, которым сейчас пользуются менее 10% самарцев.
Когда самарский метрополитен только строился в промышленно развитом Куйбышеве, преследовалась главная цель — связать место жительства и место работы горожан (это было промышленное производство). Но сейчас рынок труда стал более диверсифицированным, меньше людей занято на промышленных предприятиях, как следствие, изменились и пассажиропотоки.
Ежедневные миграции: дом-работа, дом-учеба, которые совершают сегодня самарцы, проходят по другим магистралям, вдоль которых размещены жилые районы с многоэтажной застройкой. Практически все виды уличного общественного транспорта в Самаре идут по Московскому шоссе, Ново-Садовой в одном и том же направлении с периферии в центр, создавая транспортные заторы, дублируя маршруты, где-то даже мешая друг другу. И, получается, метро проложено вдали от этих мест с высокой транспортной загруженностью.
Строительство новой станции метро "Театральная" лишь частично поможет решить эту городскую проблему. В районе площади Куйбышева расположено большое количество мест труда, учебы, административных и культурных учреждений, куда стремятся самарцы. Наличие станции метро здесь — это плюс. Однако основные районы проживания населения в городе остаются теми же — это микрорайоны вдоль улиц Московское шоссе, Ново-Садовая.
Мы, градостроители, видим решение в комплексе. Первое — в выделении земельных участков под КРТ — комплексное развитие территории. В районе станций метро Безымянки, Победы, Советской — в пешеходной доступности от станций — нужно выделять земельные участки и развивать многоэтажную жилую застройку. Люди будут покупать там жилье и формировать транспортный спрос. Это называется в градостроительстве транзитно-ориентированное развитие.
Второе — важно благоустраивать и делать комфортной городскую среду в районе работы метро, улучшать пешеходные маршруты жителей до станций метро.
Третье — стоит развивать и внутрирайонный, подвозящий общественный транспорт, маршрутов которого в Самаре практически нет. Например, спланировать маршруты общественного транспорта, которые будут подвозить к метро пассажиров из близлежащих районов. Так мы сможем интегрировать метро в систему городского общественного транспорта.
Важно работать над тем, сколько времени житель города будет добираться до работы. Эффективность транспортного проекта можно легко оценить — если мы добьемся, чтобы человек не стоял два часа каждый вечер в пробке по дороге, можно считать, что проект имеет положительное значение. В этом вопросе борьба идет за минуты.
Подводя итоги, хочется ещё раз подчеркнуть важность подключения метро к общественно-деловой зоне исторического центра Самары. Это решение, при грамотной корректировке работы других видов городского общественного транспорта — однозначно правильное.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.