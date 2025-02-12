Анна Жоголева: "В вопросе метро борьба идет за минуты"

Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев заявил об отсутствии планов по дальнейшему развитию метрополитена в Самаре.

Дискуссии вокруг строительства подземки в городе идут не один год. Мнения варьируются "от слишком дорого" до "город-миллионник без метро встанет в пробках".

Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.

Анна Жоголева, доцент кафедры "Градостроительство" ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет":

Главная проблема метро — несоответствие основных пассажирских потоков в городе и трассировки метрополитена, которым сейчас пользуются менее 10% самарцев.

Когда самарский метрополитен только строился в промышленно развитом Куйбышеве, преследовалась главная цель — связать место жительства и место работы горожан (это было промышленное производство). Но сейчас рынок труда стал более диверсифицированным, меньше людей занято на промышленных предприятиях, как следствие, изменились и пассажиропотоки.

Ежедневные миграции: дом-работа, дом-учеба, которые совершают сегодня самарцы, проходят по другим магистралям, вдоль которых размещены жилые районы с многоэтажной застройкой. Практически все виды уличного общественного транспорта в Самаре идут по Московскому шоссе, Ново-Садовой в одном и том же направлении с периферии в центр, создавая транспортные заторы, дублируя маршруты, где-то даже мешая друг другу. И, получается, метро проложено вдали от этих мест с высокой транспортной загруженностью.

Строительство новой станции метро "Театральная" лишь частично поможет решить эту городскую проблему. В районе площади Куйбышева расположено большое количество мест труда, учебы, административных и культурных учреждений, куда стремятся самарцы. Наличие станции метро здесь — это плюс. Однако основные районы проживания населения в городе остаются теми же — это микрорайоны вдоль улиц Московское шоссе, Ново-Садовая.

Мы, градостроители, видим решение в комплексе. Первое — в выделении земельных участков под КРТ — комплексное развитие территории. В районе станций метро Безымянки, Победы, Советской — в пешеходной доступности от станций — нужно выделять земельные участки и развивать многоэтажную жилую застройку. Люди будут покупать там жилье и формировать транспортный спрос. Это называется в градостроительстве транзитно-ориентированное развитие.

Второе — важно благоустраивать и делать комфортной городскую среду в районе работы метро, улучшать пешеходные маршруты жителей до станций метро.

Третье — стоит развивать и внутрирайонный, подвозящий общественный транспорт, маршрутов которого в Самаре практически нет. Например, спланировать маршруты общественного транспорта, которые будут подвозить к метро пассажиров из близлежащих районов. Так мы сможем интегрировать метро в систему городского общественного транспорта.

Важно работать над тем, сколько времени житель города будет добираться до работы. Эффективность транспортного проекта можно легко оценить — если мы добьемся, чтобы человек не стоял два часа каждый вечер в пробке по дороге, можно считать, что проект имеет положительное значение. В этом вопросе борьба идет за минуты.

Подводя итоги, хочется ещё раз подчеркнуть важность подключения метро к общественно-деловой зоне исторического центра Самары. Это решение, при грамотной корректировке работы других видов городского общественного транспорта — однозначно правильное.