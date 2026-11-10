16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С самарской компании требуют 120 млн рублей за упавший кран В с. Лопатино отремонтировали два въезда Локальные производители Самарской области представили свою продукцию на ярмарке от центра "Мой бизнес" В Промышленном районе Самары строят новый баскетбольный комплекс Налоговики взыскивают 328 млн рублей с оператора Самарского мукомольного завода

Экономика и бизнес

С самарской компании требуют 120 млн рублей за упавший кран

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 183
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховая компания "РЕСО-Гарантия" взыскивает 120 млн руб. с самарского ООО "Бенчмарк-Лоджистикс". Иск подан в Арбитражный суд Самарской области.

Кран, упавший при демонтаже "СнежКома" в 2023 г., может обойтись в 120 млн руб. для самарской компании Кран, упавший при демонтаже "СнежКома" в 2023 г., может обойтись в 120 млн руб. для самарской компании
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Из материалов картотеки арбитражных дел следует, что речь идет о взыскании убытков в порядке суброгации - перехода к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба.

Требования связаны с аварией, приведшей фактически к уничтожению гусеничного крана XCMG, грузоподъемностью 300 тонн. "Бенчмарк-Лоджистикс" в 2023 г. арендовал этот кран у самарского ООО "СМ-Логистика". Техника работала на разборе всесезонного горнолыжного комплекса "СнежКом" в подмосковном Красногорске. 

25 ноября 2023 г. произошла авария - кран упал при подъеме металлоконструкции. Комиссия Ростехнадзора пришла к выводу, что причиной стало превышение грузоподъемности на 193% с учетом динамических нагрузок.

Компания "СМ-Логистик" обратилась за страховой выплатой в "РЕСО-Гарантию", где кран был застрахован на 120,6 млн рублей. Владелец техники указал, что ее восстановление невозможно и нецелесообразно, поскольку стоимость ремонта превышает 80% от страховой суммы.

"РЕСО-Гарантия" в выплате отказала, сославшись на то, что авария произошла по вине сотрудников, эксплуатировавших кран, и не является страховым случаем. "СМ-Логистик" обратилась в суд. Первая инстанция - самарский арбитраж - встала на сторону страховщиков. 

"Суд отмечает, что осуществление крановых работ с явным (практически двукратным) превышением его грузоподъемности очевидным образом приведет к возникновению аварийной ситуации, что лишает данное событие элемента случайности", - в частности, указал суд. Также было отмечено, что допуск крана в работу был осуществлен при отсутствии разработанного проекта производства работ.

Однако в апелляционной инстанции решение не устояло. 11-й апелляционный арбитражный суд частично удовлетворил иск "СМ-Логистики". Ключевым доводом стал тот факт, что договор предусматривал страховку на случай аварии, при этом "уточнений, позволяющих ограничить возможность признания страховым случаем аварию, договор страхования не содержит".

Также в апелляционной инстанции указали, что не установлен умысел страхователя, приведший к аварии. А оговорки, освобождающие страховщика от выплаты в случае наступления страхового случая из-за неосторожных действий страхователя, суд посчитал ничтожными.

"Положения действующего законодательства не предусматривают в подобных случаях освобождение страховщика от обязанности по выплате возмещения. Более того, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации содержат императивное указание на то, что освобождение страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения возможно, только если это прямо предусмотрено законом", - говорится в решении.

При этом суд установил стоимость годных остатков крана (32,3 млн руб.) и вычел ее из страховой выплаты. Однако примерно такая же сумма "набежала" за пользование чужими денежными средствами. В итоге страховщиков обязали выплатить без малого 120 млн рублей. Решение устояло в кассации.

ООО "Бенчмарк-Лоджистикс" входит в ГК "Бенчмарк", которая специализируется на транспортировке негабаритных и тяжеловесных грузов. Компания учреждена в 2013 г. и зарегистрирована в Самаре по адресу Гаражный проезд, 2. Ее выручка по итогам 2025 г. составила 500,2 млн руб., чистая прибыль - 35,9 млн рублей. Директором компании выступает Павел Пешков, владельцем - Евгений Егупов. Егупов также является соучредителем и руководителем ряда компаний, среди которых подмосковное ООО "Хоккейный клуб "Школа высшего спортивного мастерства "Гранит", где его партнером и президентом данного ООО выступает Николай Иванов, развивающий сеть клубов "Гранит". Так, Иванов является президентом АНО МХК "Ахмат-Гранит" и АНО "МХК "Гранит-Чехов". ХК "Гранит" позиционируется как клуб ветеранов спецподразделений.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №31

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 03 ноября 2026 10:33 Проспект Карла Маркса сделают скоростным лишь частично

Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?

Наталья М 30 октября 2026 05:26 Минус леса, плюс зоны подтопления: представлен новый план застройки Самары

По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6