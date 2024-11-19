Как превратить обычную прогулку в увлекательный квест

Как часто мы шагаем по городу, погруженные в ежедневные дела и заботы, мало обращая внимания на удивительные и прекрасные вещи, окружающие нас. Они становятся рутинны и привычны. Вот на доме № 146 по улице Фрунзе в Самаре висит мемориальная доска в честь Дмитрия Шостаковича. Мы идем мимо и не знаем, что именно здесь композитор в 1942 году закончил работу над своей гениальной Седьмой симфонией. А неподалеку стоит небольшое трехэтажное здание, которое в народе называют "домом разведчиков". Но что это были за люди, и как оказались в Самаре, мало кто помнит. И таких интересных объектов в столице Самарской области тысячи. Увидеть их другими глазами помогут цифровые технологии — электронные путеводители и гиды по Самаре, созданные самарскими разработчиками благодаря возможностям национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Открой свою Самару"

Аудиогид "Открой свою Самару" это приложение с полным функционалом интерактивного путеводителя. Единожды скачав его на свой смартфон, вы получите своего персонального экскурсовода. С ним в кармане можно гулять по городу, открывая привычные места заново. Больше не потребуется заранее искать экскурсии, ждать группу. На прогулку можно отправляться в любое время пешком или даже на самокате.

Например, двухчасовой маршрут "Самарское купечество. Любители искусств" расскажет о целой плеяде самарских деловых людей 18 и 19 столетий, которые не только умели зарабатывать деньги, но тратили их на постройку храмов, музеев, поддержку художников и литераторов. Династия купцов Шихобаловых выращивала хлеб, вела мукомольный бизнес, была крупнейшим землевладельцем губернии, поставляла русское сало за границу. Именно на их средства построен Покровский собор в Самаре и Шихобаловская больница на Ленинской улице.

Приложение готово предложить самарцам и гостям города маршруты для детей и взрослых по паркам, площадям, уникальным архитектурным объектам и храмам города. В них включены как известные исторические объекты, так и современные, но не менее интересные, которые порой не знают даже самарцы. Аудиогиды выстроены в формате игры. Приятная особенность цифрового гида заключается в том, что каждый человек, прошедший маршрут, кроме приятной прогулки и полезной информации получает бонусы и подарки от партнеров: десерты, кофе, косметическую услугу и тд.

Например, гуляя по маршруту "Самара Самобытная", можно заглянуть в ресторан "Этажи" и получить там подарочный десерт. Ссылка на бонус ждет пользователя сразу после посещения самого высокого здания в Европе — самарского железнодорожного вокзала. Мало кто знает, что в нем есть не только кассы и залы ожидания, но и музей, зимний сад и высотная смотровая площадка.

"В digital-эпоху мы все чаще прибегаем к поиску информации через телефон, и мобильные приложения в путешествии — это наш незаменимый помощник. Задача нашего проекта "Открой свою Самару" — помочь любому желающему самарцу и туристу познакомиться с гостеприимной Самарой, узнать интересные факты о ее истории, героических страницах летописи и великих людях, некогда живших или посещавших наш город", — рассказала руководитель проекта "Открой свою Самару" Виктория Агалакова.

В этом году самарский продукт "Открой свою Самару" занял второе место Всероссийской туристической премии "Маршрут года 2024" в номинации "Лучшее мобильное приложение".

"Камтугеза. Давай сходим"

Цифровая платформа "Камтугеза. Давай сходим" объединяет всё самое интересное в регионе: от уютных загородных баз отдыха до ярких городских событий. Здесь подробно расскажут, где в Самаре можно сделать новогоднюю семейную фотосессию, или в каких ресторанах города самые красивые виды на Волгу.

Эксперты проекта зашли в гости во все кофейни Самары и составили для любителей этого напитка карту заведений, где гарантированно можно попить вкусный кофе. И не только. Например, владельцы кофейни White Cup Мария и Дмитрий Храмовы — практикующие архитекторы, интересующиеся историей города. Их профессия и увлечение оказали большое влияние на концепцию кофейни, на её интерьер. В кофейне есть собственное выставочное пространство, лавка сувениров и книг, кинозал и музей бытовой утвари, связанной с приготовлением кофе: кофеварки, кофемолки и кофейники. Здесь часто организуют открытые мероприятия для горожан: вечера живой музыки, лекции об искусстве.

Как объяснил руководитель проекта Илья Хальзов, "Камтугеза" это больше чем путеводитель по Самарской области. "Этот проект уникален своим подходом к агрегации контента. Умная система подборок не просто собирает информацию, но и выводит её в топ поисковых запросов, делая местные проекты и события заметными на федеральном уровне. Бизнесу платформа предлагает бесплатное размещение анонсов мероприятий в самой полной региональной афише. Путешественники найдут здесь исчерпывающий справочник мест загородного отдыха, подборки по ресторанам. Новое направление проекта — раздел "Местные" — создаёт сообщество креативных профессионалов области, таких как Сергей Щербак, Александр Улатников, Марина Прохорова. Эти люди не только формируют культурную повестку региона, но и активно исследуют его как туристы, становясь живым двигателем внутреннего туризма", — объяснил Илья Хальзов.

TwinTour

Эко-система TwinTour не только дает возможность туристам чувствовать себя комфортно и уверенно, проводить время с пользой и удовольствием в любом новом городе, но и помогает в продвижении всем, кто работает в сфере туризма.

Руководитель проекта Юрий Краснобаев TwinTour объяснил: "С нашим путеводителем, который открывается в любом смартфоне, можно не только гулять по разнообразным маршрутам, слушать на множестве языках интересную информацию о городе. Наш продукт уникален тем, что любой человек, знающий и любящий свой город, может создать собственные маршрут или экскурсию, показать всему миру свои самые любимые, самые заветные места. Рассказать о том, что не знают даже самые опытные и знающие экскурсоводы. Люди смогут зарабатывать на своих знаниях. Сейчас прорабатывается механизм профессиональной монетизации за работу по созданию новых маршрутов".

На данный момент в путеводителе TwinTour содержится информация о 40 городах России. В активе приложения есть велосипедный маршрут по Бузулукскому бору, экскурсия, которая расскажет и покажет самые интересные самарские муралы и таинственные места Сокольих гор.

Система TwinTour будет полезна не только россиянам, но и гостям из других стран. При регистрации в приложении пользователь задает язык коммуникации, и именно на нем ему будут рассказывать о Самарской области.