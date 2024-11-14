Такой разный Толстой: фотопрогулка по квартире создателя "Золотого ключика"

В Самаре на улице Фрунзе 155 находится усадьба, принадлежащая семье русского писателя Алексея Толстого. Сегодня здесь расположен "Литературный музей имени Горького".

Центральное место в экспозиции занимает мемориальная квартира, где будущий писатель жил в период своей учебы в Самарском реальном училище с 1899 по 1901 год, а потом приезжал сюда в гости к родителям из Петербурга.

Здесь же находится и интерактивное развивающее пространство, посвященное книге Алексея Толстого "Золотой ключик или приключения Буратино".

Увидеть детали выставочных пространств можно в нашем фоторепортаже.