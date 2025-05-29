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Финансы Экономика и бизнес

В CARCADE рассказали о деятельности представительства в Кузбассе

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Константин Назаров, директор представительства ООО "Каркаде" в г. Кемерово, рассказал о преимуществах лизинговых программ для предпринимателей Кузбасса.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

CARCADE работает с 1996 года, а в Кемеровской области осуществляет свою деятельность с 2010 года. Изначально компания специализировалась на лизинге легковых автомобилей. Однако стратегия диверсификации, заложенная в основу развития CARCADE, позволила значительно расширить спектр предлагаемых услуг. Сегодня компания предоставляет лизинговые услуги не только для легкового транспорта, но и для широкого сегмента грузовых автомобилей, а также для строительной и специальной техники, охватывая потребности практически всех секторов региональной экономики.

"Исходя из статистики по итогам 1 квартала 2025 года, наиболее востребованными транспортными средствами в портфеле продаж ООО "Каркаде" в Кемеровской области стали легковые автомобили и лёгкий коммерческий транспорт. Так, доля сегмента составляет 67% от общего количества сделок. Лидерами продаж стали китайские бренды JAC и CHANGAN. Гарантийное и послегарантийное обслуживание этих марок широко развито, что обеспечивает клиентам уверенность в надёжности приобретаемых автомобилей. Следом идёт сегмент специальной техники, включающий в себя все виды спецтехники, тракторы, погрузчики и комбайны. Здесь бестселлерами выступили транспортные средства марок SHACMAN и FAW. Рост популярности китайской техники связан не только с ценовой привлекательностью, но и с постоянным повышением качества производимых транспортных средств", — рассказал эксперт.

Константин также подчеркнул, что CARCADE с 2015 года является аккредитованным участником программы льготного лизинга от Минпромторга РФ. Кроме постоянных государственных программ клиентам также доступен ряд партнёрских программ субсидирования, разработанных совместно с автопроизводителями и официальными дистрибьюторами.

"В 2024 году общий объём субсидий, предоставленных нашим клиентам, составил 3,4 млрд рублей. Это значительная сумма, которую сэкономили наши клиенты на приобретении транспортных средств. Субсидирование позволяет снизить финансовую нагрузку клиента и увеличить вероятность получения лизинга для небольших предприятий. Подать заявку на получение субсидии по лизингу могут все клиенты вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности компании", — дополнил эксперт.

В заключение Константин добавил, что несмотря на временную стагнацию, CARCADE сохраняет оптимистичный взгляд на долгосрочные перспективы. Стратегия компании направлена на поддержание высокого уровня сервиса, укрепление партнёрских отношений и подготовку к быстрому росту спроса в будущем. Для этого CARCADE адаптирует свою стратегию к изменяющимся условиям и обеспечивает клиентам максимально выгодные и удобные условия приобретения транспортных средств.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xF31sW

ИНН 3905019765

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