Главы Исаклинского и Клявлинского районов поздравили ССК с 20-летием

"Самарская сетевая компания" отмечает юбилей — 20 лет с дня основания. Компания была образована на рубеже 2000-х годов, когда годов износ линий электропередач в сельских районах Самарской области приблизился к критической черте, в связи с чем аварийные отключения возникали еженедельно.

В правительстве региона понимали, что вместо лоскутного одеяла маленьких муниципальных и частных электросетевых "лавочек" эффективнее будет работать крупный региональный оператор электросетей. В Самарской области таким оператором стала ССК, взявшая на себя обязательства фактически по реанимации аварийных энергоактивов.

С 2013 по 2023 год компания добилась сокращения числа перерывов электроснабжения в принятых муниципальных электрических сетях примерно в 4,5 раза. То есть фактически муниципальные энергоактивы стали работать вчетверо надежнее после того, как "Самарская сетевая компания" взялась за их содержание, ремонт и развитие.

Свои поздравления сотрудникам и руководству компании направили врио главы муниципального района Исаклинский Александр Иванов и глава муниципального района Клявлинский Петр Климашов.

"Уважаемый Виль Сабирович!

От лица жителей муниципального района Клявлинский и себя лично сердечно поздравляю Вас и ваш коллектив с юбилеем компании!

Вот уже 20 лет АО "Самарская сетевая компания" является одним из ведущих предприятий электросетевого комплекса региона, обеспечивая высокий уровень качества предоставляемых услуг потребителям.

Надежность энергоснабжения нашего района обеспечивает Клявлинский участок Северных электрических сетей АО "ССК", в зоне ответственности которого социально значимые и производственные объекты, жилые дома в райцентре и селах района. Благодаря планомерной работе по реконструкции инженерной инфраструктуры, профессионализму и ответственности вашего коллектива и неустанной заботе о качестве поставляемых услуг потребители Клявлинского района бесперебойно обеспечиваются электроэнергией и теплом, а возникающие сложности на объектах оперативно устраняются.

Уважаемый Виль Сабирович, в юбилейный год от имени клявлинцев хочу поблагодарить Вас и всех сотрудников и ветеранов АО "ССК" за создание надежной энергосистемы, за крепкие традиции, следуя которым, компания не только непрерывно растет и развивается, но и создает комфортный социальный климат в обществе.

Пусть все поставленные перед коллективом задачи успешно реализуются. Желаю предприятию безаварийной работы, экономической стабильности, процветания, расширения мощностей и дальнейшего развития нашего сотрудничества.

Здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!"

Глава муниципального района Клявлинский Петр Николаевич Климашов

"Уважаемый Виль Сабирович!

Поздравляем Вас и весь коллектив АО "Самарская сетевая компания" с 20-летием со дня образования!

АО "ССК" на территории муниципального района Исаклинский предоставляет качественные услуги, динамично развивается, внедряет инновационные технологии. Реализовано множество масштабных инвестиционных проектов.

Уверен, что опыт, профессионализм, целеустремленность и впредь будут залогом бесперебойного электроснабжения жителей, производственных предприятий и социально значимых объектов.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи и дальнейшего взаимного сотрудничества".

Врио главы муниципального района Исаклинский Александр Павлович Иванов